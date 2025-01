M jak miłość, odcinek 1848: Paweł po ucieczce Franki zacznie błagać żonę o wybaczenie. Tym razem już mu nie daruje - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1848 - wtorek, 11.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1848 odcinku "M jak miłość" Paweł w końcu się opamięta! A wszystko dzięki wsparciu najbliższych, którzy wreszcie zdołają przemówić mu do rozsądku, gdy on będzie głuchy na tłumaczenia Franki, Marysi (Małgorzata Pieńkowska) czy Piotrka. Do czasu aż Zduńskim porządnie wstrząsną jeszcze Barbara (Teresa Lipowska), Artur (Robert Moskwa), a nawet Magda (Anna Mucha)! A to dlatego, że po skandalu, jaki wywoła Paweł na rodzinnej kolacji z okazji 3. rocznicy ślubu z żoną, gdy publicznie oskarży Frankę i Piotrka o zdradę, góralka ostatecznie postanowi od niego odejść i ucieknie przed nim aż do Bukowiny Tatrzańskiej. A Zduński, po bójce z bratem, wyląduje w Grabinie, gdzie już w 1846 odcinku "M jak miłość" rodzina ostro się za niego weźmie.

Paweł wreszcie się opamięta w 1848 odcinku "M jak miłość"!

I dobrze, bo dzięki nim w 1848 odcinku "M jak miłość" Zduński wreszcie przejrzy na oczy i zrozumie, że Franka urodzi jego dziecko, a nie Piotrka! Paweł zda sobie sprawę, że sam ubzdurał sobie romans żony i brata, których postanowi za to przeprosić. W 1848 odcinku "M jak miłość" Paweł skontaktuje się z góralką, aby błagać ją o wybaczenie, ale niestety tylko odbije się od ściany! A wszystko przez to, że upokorzona Franka nie będzie chciała w ogóle z nim rozmawiać. I nic dziwnego, gdyż przecież już raz mu wybaczy, a on wyrządzi jej takie świństwo. Dlatego tym razem już się nie ugnie! Do tego stopnia, że nawet nie odbierze od niego żadnego telefonu, przez co Zduński zacznie się i na poważnie obawiać rozmowy z bratem, ale w tym przypadku pójdzie mu zdecydowanie łatwiej. A co będzie ze Zduńską?

Czy Franka jeszcze wybaczy swojemu mężowi w kolejnych odcinkach "M jak miłość"?

Czy Franka kiedykolwiek wybaczy Pawłowi w "M jak miłość"? Czy w tej sytuacji Zduński pojedzie za żoną do Bukowiny Tatrzańskiej i tam będzie błagał ją o wybaczenie? A może znów uda mu się dotrzeć do ukochanej z pomocą bliskich? Tego dowiemy się już niebawem, ale już możemy zdradzić, że Zduńscy finalnie się pogodzą i razem będą oczekiwać narodzin swojego dziecka! Ale z pewnością nie stanie się to tak szybko i na szczęśliwe rozwiązanie widzowie "M jak miłość" będą musieli jeszcze trochę poczekać!