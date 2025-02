M jak miłość, odcinek 1845: Pijany Paweł wygarnie Piotrkowi, że jest ojcem dziecka Franki! Nigdy nie dowie się prawdy - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1845: Dima w końcu straci cierpliwość do Magdy. Nie będzie miał nic do powiedzeni w sprawie Nadii - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1845 - poniedziałek, 3.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Rocznica ślubu Franki i Pawła w 1845 odcinku "M jak miłość" przebiegnie w nerwowej atmosferze. Bezpłodny Zduński nie będzie już miał wątpliwości, że żona zaszła w ciążę 10 tygodni temu, na góralskim weselu w Bukowinie, podczas magicznej nocy, którą spędzili razem w czasie poprawin.

Badania Franki w 1845 odcinku "M jak miłość" wykażą kiedy zaszła w ciążę

Podczas badań kontrolnych Franki w 1845 odcinku "M jak miłość" podejrzenia Pawła przybiorą na sile. Nie uwierzy w to, że dziecko jest jego, bo przecież czarno na białym widział wyniki swoich badań stwierdzające bezpłodność. Tyle tylko, że w tym przypadku medycyna okazała się bezradna. Wydarzył się najprawdziwszy cud, co potwierdziła nawet lekarka z kliniki leczenia niepłodności.

Franka w 1845 odcinku "M jak miłość" ogłosi rodzinie, że jest w ciąży z Pawłem

A kiedy w 1845 odcinku "M jak miłość" Franka i Paweł razem z Piotrkiem i Kingą (Katarzyna Cichopek) oraz Marysią (Małgorzata Pieńkowska) będą świętowali w bistro "Nasz Zielony Sad" rocznicę ślubu, obsesyjnie zazdrosny Zduński sięgnie po alkohol i puszczą mu nerwy. Tuż po tym jak Franka ogłosi rodzinie, że jest w ciąży, a Piotrek zapyta bratową, który to tydzień, pijany Paweł nie wytrzyma. - To może ty powiesz? - zwróci się do brata bliźniaka.

W 1845 odcinku "M jak miłość" Paweł po pijaku zarzuci France, że zaszła w ciążę z Piotrkiem

Na tym jednak Paweł nie poprzestanie, bo w 1845 odcinku "M jak miłość" przy całej rodzinie powie, że pewnie nie jest ojcem dziecka Franki, bo przecież jest bezpłodny. Tym samym zarzuci France zdradę z Piotrkiem. Między braćmi dojdzie od ostrej kłótni. Oczywiście Piotrek nie będzie miał sobie nic do zarzucenia, bo pomiędzy nim i Franką do niczego nie doszło na pamiętnym góralskim weselu. Nie licząc pocałunku po pijaku wskutek pomyłki Zduńskiej.

- Stary, twoja żona jest w ciąży, a ty odstawiasz taką szopkę?! - zarzuci Pawłowi oburzony Piotrek. - Bardzo martwisz się o moją żonę... - wytknie mu pijany Zduński, cytowany przez światseriali.interia.pl.

- Za to ty! Możesz na chwilę zawiesić na kołku te swoje wielkie, urojone dramaty i powiedzieć mi, o co ci chodzi?! - zapyta Piotrek.

Testy DNA na ojcostwo nie wykażą, który ze Zduńskich jest ojcem dziecka Franki

- Może i tak... Ale jak wyjaśnisz to, że koleś, który nie może mieć dzieci, nagle zostaje ojcem? I to w tę magiczną noc... Kiedy po weselu w ubraniach swojej żony znajduje krawat brata! A wiesz, co jest w tym wszystkim najzabawniejsze? Że nigdy nie dowiem się, jaka jest prawda. Bo ty i ja mamy to samo DNA... - zarzuci Piotrkowi wściekły Paweł.

Niestety w 1845 odcinku "M jak miłość" Paweł wciąż nie uwierzy, że Franka jest z nim w ciąży, a nie z Piotrkiem. Nawet gdyby zrobili testy na ojcostwo, to takie badania DNA nic nie wykażą. Bracia bliźniacy mają identyczne DNA, co uniemożliwia wskazanie, który z nich jest biologicznym ojcem dziecka.

