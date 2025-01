M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1849: Pojednanie Franki i Pawła. Wreszcie dotrze do niego, co stracił - ZDJĘCIA

Na to czekali wszyscy! W 1849 odcinku "M jak miłość" dojdzie do pojednania Franki (Dominika Kachlik) i Pawła (Rafał Mroczek)! Zduński na poważnie przerazi się, że straci żonę i dziecko. Nagle otrzeźwieje, spojrzy na całą sprawę inaczej i pojedzie walczyć o Frankę do Bukowiny. Na miejscu czekają go przerażające wieści! Ciężarna góralka zniknie... Na szczęście już w 1849 odcinku "M jak miłość" widzowie mogą liczyć na szczęśliwy finał. Tak będzie wyglądało pojednanie Zduńskich! Sprawdź szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.