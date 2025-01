M jak miłość, odcinek 1846: Paweł w szaleńczym amoku pobije Piotrka! Zduński odrzuci pomoc brata i całej rodziny - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1846: Rogowski przywiezie rannego Pawła do Grabiny! Po bójce z bratem będzie potrzebował pomocy - WIDEO, ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1846: Paweł zadręczy Frankę po jej odejściu! Będzie wydzwaniał do żony po pijanemu z pretensjami – ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1846 - wtorek, 4.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Takiego obrotu sprawy nikt się nie spodziewa. Już w 1846 odcinku "M jak miłość" widzowie zobaczą prawdziwą scenę walki między bliźniakami Zduńskimi. To nie będzie przepychanka, a regularna jatka, którą rozpocznie zazdrosny i wściekły Paweł. Nadal nie zniesie rzekomej zdrady żony, a po jej wyjeździe w góry, pochłonie go alkohol. Mieszkanie Pawła zamieni się w kompletny nieład, a butelki po alkoholu będą leżały niemal wszędzie. Mało tego, Zduński zacznie wydzwaniać do Franki i bezczelnie jej dogryzać! Pijany, zdesperowany przestanie panować nad sobą.

Piotrek wybierze się do Pawła, by załagodzić sytuację

W 1846 odcinku "M jak miłość" Piotrek postanowi być "tym mądrzejszym" i wyciągnąć rękę do brata. Przemilczy kwestię oskarżeń o to, że rzekomo spał z Franką. Paweł zrobi bowiem show podczas obiadu rocznicowego w bistro, gdzie na głos oskarży brata o zabawianie się z góralką... Dopiero w 1846 odcinku "M jak miłość" Piotrek zdecyduje się porozmawiać z bliźniakiem w cztery oczy.

- Kretyn, ale brat. Brata się nie wybiera - powie w 1846 odcinku "M jak miłość" Piotrek, po czym pójdzie w odwiedziny do Pawła. Nie przewidzi w którą stronę zmierza ich relacja...

Paweł pobije Piotrka! Szaleńczy amok Zduńskiego przerazi wszystkich

Kiedy prawnik zajrzy do mieszkania brata, zobaczy stos butelek i kiepski stan Pawła. Mimo wszystko dość spokojnie podejdzie do tematu.

- Ogarnij się - powie prawnik, by nieco doprowadzić bliźniaka do pionu. To oczywiście tylko nakręci atmosferę.

- Skończyłeś? - wrednie rzuci Paweł. - To wypieprzaj - doda, a prawnikowi niemal opadnie szczęka. Z minuty na minutę napięcie wzrośnie, aż w końcu konflikt wybuchnie na całego!

- Zajmij się swoją rodziną - uzna Piotrek, ale te słowa przypieczętują szaleństwo Pawła. Dosłownie rzuci się na prawnika, poderwie go z krzesła i rzuci nim o ścianę!

Sceny bójki w "M jak miłość" zaszokują niejednego widza! Nie ma mowy o chwilowej, krótkiej przepychance. Wręcz przeciwnie, konflikt zaogni się do poważnej bójki, a Paweł zacznie okładać brata! Kiedy wymierzy w jego twarz pięść, na chwilę się opamięta. Czy tę relację braterską będzie się dało uratować? To zmierza w złym kierunku.