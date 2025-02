M jak miłość, odcinek 1853: Szymek dobije targu z Marcinem. Będzie detektywem jak tata? - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1854: To Marcin odnajdzie Dorotę? Zrozpaczony Bartek poświęci wszystko, by ją odszukać - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1853 - poniedziałek, 3.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1853 odcinku "M jak miłość" Szymek pokaże swoją smykałkę do interesów, a Marcin zauważy, że syn bierze z niego przykład i umie nieźle kombinować. Szymek spróbuje zrobić z tatą interes, który opierałby się na przekazaniu mu ciekawej informacji, ale w zamian za pewną korzyść... Rośnie prawdziwy detektyw, który umiejętnościami przebije Chodakowskiego?

Szymek zaproponuje Marcinowi układ

- Tato, pamiętasz jak mi mówiłeś, że informacje są cenne? - zagai Szynek w 1853 odcinku "M jak miłość".

- Pamiętam - potwierdzi Chodakowski.

- Przecież ty w swojej pracy zbierasz informację i ludzie ci za to płacą... - wyjaśni swój tok myślenia chłopiec i przejdzie do konkretnej propozycji.

- No dobra, to co tam kombinujesz, co? - detektyw na poważnie zainteresuje się pomysłem syna.

Szymek przekaże Chodakowskiemu coś, o czym nie ma pojęcia

- Powiedzmy, że mam coś, co mogłoby cię zainteresować... Ile mi za to zapłacisz? Oczywiście nie musi być dużo, tylko zbieram na nową grę. Przydałoby się parę groszy - bezceremonialnie wypali chłopiec.

- Po pierwsze to muszę wiedzieć, czy ta informacja jest coś warta. Czy to dobra informacja, czy zła wiadomość.

- Raczej dobra... To co? Zainteresowany ?

- Gdzieś ty się tak nauczył kombinować, co? - głośno pomyśli Chodakowski i w 1853 odcinku "M jak miłość" zgodzi się na układ z synkiem.

Okaże się, że mały Chodakowski przehandluje informację o Izie (Adriana Kalska). Powie tacie, że mama wróciła do Radka (Philippe Tłokiński) i znów są razem. Marcin przekaże te wieści Kamie. Zauważy przy tym, że syn wyrasta na mądrego, sprytnego chłopaka. Może w przyszłości pójdzie w ślady Marcina i także zostanie detektywem? Przed Szymkiem jeszcze kilka dobrych lat na podjęcie decyzji.