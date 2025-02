Pierwsza miłość, odcinek 3973: Śmierć Krystiana?! Ewa będzie czuwać przy łóżku syna do końca - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3963: Przerażający telefon Mateusza do Emilki! Obieca, że zajmie się Bartkiem w więzieniu. Zabije go? - ZWIASTUN, ZDJĘCIA

Krystian umrze w 3937 odcinku "Pierwszej miłości"? Stan Domańskiego będzie wręcz dramatyczny. Ewa myśli, że panuje nad uzależnieniem syna, że "ma na niego oko", a on jest czysty. Nie przewidziała, że były ukochany Kaliny (Magdalena Wieczorek) robi co chce i tylko udaje, że skończył z narkotykami. Wkrótce rozpocznie się dramatyczna walka o życie chłopaka.

Krystian w szpitalu w dramatycznym stanie

Krystian nie przestanie żyć na krawędzi. Napędził wszystkim wiele strachu, kiedy dostał ataku na ulicy, a karetka musiała zabrać do szpitala. Ewa skonsultowała się z Michałem, uznali, że matka będzie bacznie obserwowała poczynania syna. Jakiś czasu uda mu się udawać, że nie bierze już narkotyków, ale to tylko pozory.

Zdradzamy, że w 3973 odcinku "Pierwszej miłości' Krystian będzie leżał na oddziale, podpięty pod aparaturę i pod opieką lekarzy. Ewa z Michałem będą błagać specjalistów o ratunek. Wszyscy zaczną modlić się, by chłopak w ogóle przeżył... Organy wewnętrzne Domańskiego będą zniszczone, prawdopodobnie nie obejdzie się bez trudnej operacji.

Michał uratuje syna?

W kolejnych odcinkach "M jak miłość" Ewa z Michałem zrobią wszystko, byle ratować Krystiana. Były mąż Marysi (Aneta Zając) wpadnie na pomysł oszustwa. Oszuka lekarzy, by ratować chłopaka? Na czym będzie polegał plan sprytnego Michała? Czy Krystiana w ogóle da się jeszcze uratować? W całą sytuację wmiesza się Izabela (Olga Bończyk), która wciąż nie miała okazji do zemsty na Domańskim. Wykorzysta dramat jego syna, by uderzyć w najczulszy punkt? Ta tragedia rozwinie się w zaskakującym kierunku.