Pierwsza miłość, odcinek 3957: Krystian przedawkuje narkotyki! Wyląduje w szpitalu i będzie walczył o życie

"Pierwsza miłość" odcinek 3957 - środa, 19.02.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3957 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Krystian ponownie zmierzy się z demonami przeszłości. Mimo wcześniejszych prób zerwania z nałogiem, młody Domański nie zdoła oprzeć się pokusie i znów sięgnie po narkotyki. Jego uzależnienie, które już wcześniej doprowadziło do wielu problemów, tym razem przybierze tragiczny obrót. W życiu Krystiania dojdzie do dramatycznej sceny... były Kaliny (Magdalena Wieczorek) przedawkuje i wyląduje w karetce. Ratownicy medyczni natychmiast przetransportują go do szpitala, gdzie lekarze będą walczyć o jego życie.

Krystian w 3957 odcinku "Pierwszej miłości" trafi do szpitala!

Krystian w 3957 odcinku serialu "Pierwsza miłość" zostanie znaleziony nieprzytomny. Lekarze stwierdzą przedawkowanie narkotyków i natychmiast rozpoczną intensywną terapię. Stan Krystiana będzie krytyczny, a jego życie zawiśnie na włosku? Wiadomość o tragedii szybko dotrze do jego matki, Ewy, która nie będzie mogła uwierzyć, że jej syn znów wpadł w nałóg...

W 3957 odcinku serialu "Pierwsza miłość" lekarze będą robić wszystko, by uratować Krystiana. Jego stan będzie jednak bardzo poważny, a rokowania niepewne. Ewa, zdruzgotana sytuacją, spędzi godziny przy łóżku syna, modląc się o jego powrót do zdrowia.

Ewa zaopiekuje się Krystianem w 3957 odcinku "Pierwszej miłości". Wyciągnie syna z uzależnienia

Po dramatycznych wydarzeniach w 3957 odcinku "Pierwszej miłości" Ewa postanowi wziąć sprawy w swoje ręce. Zrozumie, że wcześniejsze próby pomocy synowi nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Tym razem zdecyduje się na bardziej stanowcze kroki. Zamierza osobiście czuwać nad Krystianem i dopilnować, by przeszedł skuteczną terapię odwykową. Jej determinacja będzie ogromna, a miłość matki okaże się kluczowa w walce o życie i przyszłość syna. Na jaki pomysł tym razem wpadnie Ewa, by pomóc Krystianowi? Przekonamy się już niebawem oglądając najnowsze odcinki serialu "Pierwsza miłość".