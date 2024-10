Pierwsza miłość, odcinek 3884: Krystian zacznie pracę w Barbarianie? Ewa będzie chciała pomóc mu ustabilizować życie - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3883: Krystian wpakuje Alana w kłopoty! Uda jego kumpla, po czym pokaże, na co go stać - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3884 - środa, 30.10.2024, o godz. 18 w Polsacie

Ewa w 3884 odcinku "Pierwszej miłości" desperacko będzie próbowała nakłonić Krystiana do objęcia stanowiska w Barbarianie. Dla niej to szansa, by jej syn w końcu odbił się od dna po serii porażek i problemów. Jednak Krystian, pełen buntu i frustracji, odrzuci ten pomysł, uważając, że praca w Barbarianie to za mało, by odbudować swoje życie. W 3884 odcinku "Pierwszej miłości" Krystian będzie miał na siebie inny plan - bardziej ryzykowny, który z pewnością nie spodoba się jego matce. Czy Ewa będzie w stanie przekonać go, by zrezygnował z niebezpiecznych pomysłów?

Krystian w „Pierwszej miłości” szuka szybkich pieniędzy! Znów wpadnie w kłopoty

W 3884 odcinku "Pierwszej miłości" Krystian, sfrustrowany brakiem sukcesów i coraz większymi problemami finansowymi, zdecyduje się na działania, które mogą go wpędzić w jeszcze większe tarapaty. Zamiast skorzystać z bezpiecznej propozycji Ewy, Krystian postawi na coś, co jego zdaniem przyniesie szybki zysk. Jednak w 3884 odcinku "Pierwszej miłości" okaże się, że jego nowy plan jest pełen ryzyka, a kłopoty mogą nadejść szybciej, niż się spodziewa. Czy były mąż Kaliny (Magdalena Wieczorek) zdecyduje się porzucić te niebezpieczne pomysły i da szansę pracy w Barbarianie? A może to będzie początek jeszcze większych problemów w jego życiu?

„Pierwsza miłość”. Ewa uratuje Krystiana przed upadkiem na dno?

Matka Krystiana będzie coraz bardziej zaniepokojona jego decyzjami. Jej matczyne intuicje podpowiedzą jej, że Krystian zmierza w stronę katastrofy, jeśli nie zawróci na właściwą drogę. Mimo że ta zaoferuje mu stabilną pracę i wsparcie, Krystian będzie zbyt zaślepiony własnym pomysłem, by dostrzec konsekwencje swoich działań.