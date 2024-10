Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3883: Krystian wpakuje Alana w kłopoty! Uda jego kumpla, po czym pokaże, na co go stać - ZDJĘCIA

W 3883 odcinku "Pierwszej miłości" dojdzie do prawdziwego dramatu! Alan (Alan Andersz), zupełnie nieświadomy, wpadnie w sidła, które zastawi na niego Krystian (Patryk Pniewski). Wydaje się, że chłopak będzie miał szczere intencje, ale to tylko pozory. Były mąż Kaliny (Magdalena Wieczorek) zagra nieczysto, co doprowadzi do wielkich problemów dla Alana. Wszystko zacznie się od paktu, który zawiążą, opierając się na wspólnej tajemnicy. Ale czy Alan zda sobie sprawę, że jego przyjaciel wcale nie planuje dotrzymać słowa? W 3883 odcinku "Pierwszej miłości" Krystian, z pełnym wyrachowaniem, wpakuje Alana w niezłe tarapaty!