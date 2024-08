Pierwsza miłość, odcinek 3847: Krystian zrozumie, że Oliwka jest nieobliczalna. Były mąż zacznie obawiać się o Kalinę!

Pierwsza miłość. Koniec życia Artura w Wadlewie? Po powrocie do Doroty wróci do Wrocławia?

"Pierwsza miłość" odcinek 3847 - poniedziałek, 9.09.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3847 odcinku "Pierwszej miłości" Krystian z każdą chwilą coraz bardziej utwierdzi się w przekonaniu, że Oliwka jest daleka od zmiany na lepsze. Mimo iż zapewniała, że pragnie naprawić swoje błędy i przeprosić Kalinę, jej prawdziwe zamiary okażą się całkowicie inne. Powrót Oliwki do życia Krystiana nie zwiastuje niczego dobrego - kobieta, która z zazdrości doprowadziła do aresztowania Kaliny, teraz planuje coś jeszcze bardziej niebezpiecznego. Syn Ewy (Ewa Garyluk) zacznie obawiać się, że Oliwka może znowu wyrządzić krzywdę Kalinie, tym razem może jednak być o wiele gorzej.

Nieoczekiwane zwroty akcji w serialu to codzienność, ale to, co wydarzy się w 3847 odcinku "Pierwszej miłości", może przekroczyć wszelkie granice. Oliwka, z pozoru skruszona, okaże się prawdziwą manipulatorką. Jej wcześniejsze działania były tylko wstępem do jeszcze większej intrygi, która ma na celu całkowite zrujnowanie życia Kaliny. Krystian, widząc, jak zazdrosna była dziewczyna zbliży się do Kaliny i Oskara, poczuje, że musi interweniować. Jego obawy o bezpieczeństwo byłej żony wzrosną, zwłaszcza gdy Oliwka zacznie coraz bardziej naciskać na jej obecność na zbliżającym się ślubie młodej pary.

Niepokojący telefon - Co knuje Oliwka?

W 3847 odcinku "Pierwszej miłości" Kalina i Oskar w końcu zrealizują swoje marzenie o romantycznym wyjeździe do Włoch. Niestety, ich podróż nie przebiega tak idyllicznie, jak sobie wyobrażali. Właśnie wtedy, gdy wydawało się, że mogą odetchnąć z ulgą, Krystian, były mąż Kaliny, odbierze dziwny telefon od Oliwki, który wzbudzi w nim głęboki niepokój. Kobieta, której intencje zawsze przynosiły wiele wątpliwości, teraz wydaje się bardziej nieobliczalna niż kiedykolwiek.

Kalina w niebezpieczeństwie w nowym sezonie "Pierwszej miłości"

Krystian będzie zmuszony zareagować, gdy Oliwka w 3847 odcinku "Pierwszej miłości" skontaktuje się z nim w sposób, który wyda się więcej niż niepokojący. Jej ton, sposób mówienia i niedomówienia sprawią, że Krystian zacznie bać się o Kalinę. Zda sobie sprawę, że Oliwka nie porzuciła swojej obsesji i nadal planuje coś złego. Mężczyzna będzie coraz bardziej przekonany, że nie może pozostawić Kaliny samej na pastwę Oliwki, szczególnie teraz, gdy są tak daleko od domu.