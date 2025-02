M jak miłość, odcinek 1846: Franka nie wybaczy Pawłowi! Marysia będzie musiała przepraszać za syna - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1846 - wtorek, 4.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Pobyt ciężarnej Franki w górach w 1846 odcinku "M jak miłość" przeciągnie się za dwóch tygodni! W tym czasie Paweł wpadnie w ciąg alkoholowy, zamieniając ich mieszkanie w zwykłą melinę. Przestanie pracować, zamknie "Rowerownię" i do tego nie będzie odpowiadał na telefony Marysi, która razem z Franką zostanie w jej rodzinnym domu w Bukowinie Tatrzańskiej.

Okrutny telefon Pawła do Franki w 1846 odcinku "M jak miłość": "Zabawiałaś się z moim bratem"

Po odejściu Franki w 1846 odcinku "M jak miłość" z Pawłem będzie coraz gorzej. Nadal będzie wbijał sobie do głowy zdradę żony z Piotrkiem. A milczenie Franki utwierdzi go w przekonaniu, że już raczej do niego nie wróci. Kompletnie pijany Zduński zadzwoni do ukochanej z pretensjami, że zabawiała się z jego bratem po pijaku na feralnym weselu stryja i ona doprowadziła do takiej sytuacji. Nic dziwnego, że Franka szybko się rozłączy. A potem zacznie płakać i długo nie zdoła się uspokoić.

- Myślałam, że chce mnie przeprosić... Ja bardzo długo czekałam na ten telefon, mamo... - kompletnie roztrzęsiona Franka w 1846 odcinku "M jak miłość" zwierzy się Marysi, jak bardzo Paweł znów ją zranił.

- Wiem... Słuchaj w tej sytuacji to ja zostanę tutaj z tobą kilka dni...

- Nie, proszę cię jedź. Masz swoje sprawy, pracę...

- Ale ja nie chce, żebyś była sama

- Nie będę sama. Stryj ma przyjechać. Zajmą się mną - zapewni Zduńska i zwróci się do teściowej ze szczególną prośbą. - A ty proszę cię, zajmij się Pawłem. On potrzebuje teraz twojej pomocy, bardziej niż ja...

Paweł pobije Piotrka i w 1846 odcinku "M jak miłość" wyląduje "na dywaniku" u Barbary

Aż wreszcie pijany Paweł w 1846 odcinku "M jak miłość" kompletnie przestanie nad sobą panować. Do tego stopnia mu odbije, że pobije Piotrka, który będzie chciał przemówić mu do rozumu. W małżeńskie problemy Zduńskich i konflikt braci włączy się Barbara (Teresa Lipowska), która natychmiast wezwie niezrównoważonego wnuka do Grabiny. Tam seniorka rodu Mostowiaków zrobi porządek z Pawłem.

Marysia przeprosi Frankę za Pawła w 1846 odcinku "M jak miłość"

Po interwencji babci Paweł w 1846 odcinku "M jak miłość" zostanie w domu w Grabinie, dopóki się nie opamięta. Tymczasem Marysia przekaże France wiadomość, co się dzieje z Pawłem, bo ciężarna żona nie przestanie myśleć o tym, do jakiego stanu się doprowadził.

- Paweł jest u nas, śpi. Ale proszę cię nie martw się o niego. Ty jesteś najważniejsza - przyzna Rogowska.

- Jasne...

- Słuchaj, przepraszam cię za Pawła. Bardzo cię przepraszam. Ale ja wierzę w mojego syna i wiem, że to się poukłada... - zapewni synową Marysia.

- Nie jestem już tego taka pewna - słowa Franki zabrzmią jakby miała nigdy nie wybaczyć Pawłowi tego, że w nią zwątpił, że oskarżył ją o romans z Piotrkiem i to, że urodzi dziecko jego brata.