M jak miłość, odcinek 1845: Marysia wywiezie Frankę z dala od Pawła! Życie dziecka Zduńskich będzie ważniejsze od syna - ZDJĘCIA, WIDEO

Franka i Paweł rozstaną się w 1845 odcinku "M jak miłość"! Nie jest już tajemnicą jak do tego dojdzie, że ciężarna żona zostawi Zduńskiego w dniu ich 3. rocznicy ślubu. Sam będzie prosił o to, by wreszcie ktoś porządnie nim wstrząsnął i się opamiętał, po bzdurach, jakie zacznie wygadywać na temat Franki i Piotrka na rodzinnym spotkaniu.

Ciężarna Franka w 1845 odcinku "M jak miłość" będzie miała dosyć Pawła

Pod wpływem alkoholu Paweł w 1845 odcinku "M jak miłość" oskarży Frankę o romans z Piotrkiem i o to, że to jego brat bliźniak jest ojcem dziecka. Bo przecież on jest bezpłodny. Chore podejrzenia Pawła sprawią France tak wielki ból, że będzie miał już dosyć męża. Właśnie wtedy podejmie decyzję o ucieczce od ukochanego.

- Ja nie mam siły już dłużej udawać, że wszystko jest w porządku - zwierzy się Marysi załamana Franka, która w 1845 odcinku "M jak miłość" poczuje, że stres może się negatywnie odbić na ciąży. Cudem jest już to, że spodziewa się dziecka, więc nie będzie ryzykować jego zdrowia i życia.

Z pomocą teściowej Franka odejdzie od Pawła, wyjedzie jak najdalej od obsesyjnie zazdrosnego męża, który w dodatku zacznie pić i zamroczony alkoholem będzie wyżywał się na ciężarnej żonie.

Rodzina Pawła w 1845 odcinku "M jak miłość" stanie po stronie Franki

Na szczęście Franka w 1845 odcinku "M jak miłość" będzie miała po swojej stronie nie tylko Marysię, ale także Piotrka i Kingę (Katarzyna Cichopek), którzy mocno zaangażują się w problemy Zduńskich.

M jak miłość. Franka odejdzie od Pawła. Kompletnie mu odbije i pobije Piotrka

- Na naszych oczach rozgrywa się upadek Pawła i to jest smutne. Oczywiście Franka kocha Pawła, jak szalona i to się zupełnie nie zmienia. Natomiast ona musi myśleć o sobie i o dziecku. Franka ma ogromne wsparcie ze strony mamy, ze strony Kingi, ze strony Piotrka. Konsekwentnie stoją za nią murem. Na własne życzenie Paweł doprowadza się do stanu, w którym on jest sam przeciwko France i przeciwko całej swoje rodzinie! - zapowiedziała Dominika Kachlik w "Kulisach serialu M jak miłość".

Marysia wyjedzie z Franką w góry w 1845 odcinku "M jak miłość"

W finale 1845 odcinku "M jak miłość" Franka wyjdzie z Marysią w góry, teściowa wywiezie ją do rodzinnej Bukowiny do jedynego krewnego, stryja Jędrzeja Gutowskiego (Piotr Majerczyk) i jego żony Haneczki (Elżbieta Firek). Rogowska będzie zdania, że dopóki Paweł się nie opamięta, Franka nie powinna się do niego zbliżać. Bo może skrzywdzić ją i ich dziecko. W efekcie Paweł znajdzie tylko list pożegnalny Franki.

Nie pierwszy raz w życiu Paweł w 1845 odcinku "M jak miłość" poszuka ucieczki w alkoholu. Tak też było m.in. gdy rozstał się z poprzednią żoną Alą (Olga Frycz), zaczął pić i tak bardzo pogrążył się w alkoholowym nałogu, że nawet pijany zaszył się gdzieś w lesie, by odciąć się od rodziny.

- Kiedy człowiek ma problemy i zaczynają się w jego życiu różne nieoczekiwane sytuacje, to często tą ucieczką jest wrócenie do tego, co jest nałogiem - powiedział Rafał Mroczek w "Kulisach serialu M jak miłość".

Paweł w 1845 odcinku "M jak miłość" pogrąży się w nałogu!

Uzależnienie Pawła od alkoholu w 1845 odcinku "M jak miłość" nie tylko doprowadzi do rozstania z Franką, ale także poróżni go z Piotrkiem. Bo póki co Zduński odrzuci pomoc brata bliźniaka, niszcząc siebie, swoje małżeństwo i braterskie więzi.

- Alkohol i Paweł to jest najgorsze połączenie. Osoba, która jest chora działa autodestrukcyjnie. Alkohol nie jest dobrym doradcą. To równia pochyła - oceniła Katarzyna Cichopek w "Kulisach serialu M jak miłość".