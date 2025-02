M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1854: Tadeusz ulegnie wypadkowi! Jagoda zostanie sama podczas porodu?! - ZDJĘCIA

W 1854 odcinku "M jak miłość" Jagoda (Katarzyna Kołeczek) zacznie rodzić w najmniej oczekiwanym momencie, a Tadeusz (Bartłomiej Nowosielski), zamiast jej pomóc, sam wpadnie w poważne tarapaty. W drodze do szpitala Kiemlicz dozna silnego bólu, który go unieruchomi, a na domiar złego auto ulegnie awarii. Czy Jagoda zostanie zupełnie sama podczas porodu? Czy Bartek (Arkadiusz Smoleński) uratuje sytuację i zdąży zawieźć ją do szpitala? Sprawdź już teraz, co wydarzy się w 1854 odcinku "M jak miłość".