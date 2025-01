M jak miłość, odcinek 1843: Tragiczne skutki leczenia Doroty! Nie będzie miała żadnych szans na przeżycie? - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1843: Wyleczona Dorota wróci do Bartka! Znów zobaczy żonę nad rzeką w Grabinie - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1845: Magda postawi Pawła do pionu! Była ukochana najlepiej rozprawi się ze Zduńskim - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1844: Marcin zobaczy Martynę w ramionach Jakuba! Nigdy nie zapomni tego, jak ją uratował. To będzie dla niego cios - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1843 - poniedziałek, 27.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Eksperymentalne leczenie, które miało być ostatnią deską ratunku dla Doroty, zacznie przynosić skutki odwrotne od zamierzonych. W 1843 odcinku "M jak miłość" Kawecka poczuje się skrajnie osłabiona, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Jej organizm nie wytrzyma intensywnej terapii, a sama Dorota zwątpi w sens dalszej walki.

W jednym z najbardziej poruszających momentów, w 1843 odcinku "M jak miłość" Dorota powie lekarzom, że nie ma już sił i chce przerwać leczenie. Czy wybitni specjaliści znajdą sposób, by zmotywować ją do dalszej terapii? Ujawniamy już teraz, że Dorota będzie potrzebowała czegoś więcej niż tylko kolejnej dawki leku, by uwierzyć, że ma szansę na wyzdrowienie.

M jak miłość. Bartek dostanie pożegnalne nagranie chorej Doroty! Podejmie trudną decyzję Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Doktorze, ja już nie mam siły. - Osłabienie, które pani odczuwa to jeden ze skutków ubocznych podjętego przez panią leczenia. Proszę się nie poddawać. - Nie chcę, nie dam rady… - Pani Doroto, a pani mąż? Mówiła pani, że to wszystko dla niego, że ma pani dla kogo walczyć?

W 1843 odcinku "M jak miłość" Dorota straci siłę do walki z rakiem

Chociaż Dorota zdecyduje się na dalszą walkę, w 1843 odcinku "M jak miłość" jej stan zdrowia może się pogorszyć. Eksperymentalne leczenie przyniesie nieoczekiwane skutki uboczne, które będą zagrażały jej życiu? Lekarze po raz kolejny ostrzegą, że terapia, która ma być ratunkiem, niesie ze sobą również ogromne ryzyko.

Bartek 1843 odcinku "M jak miłość" stanie się jedyną nadzieją Doroty

W 1843 odcinku "M jak miłość" lekarze postanowią przypomnieć Dorocie, dla kogo walczy o życie. To właśnie myśl o ukochanym mężu stanie się dla niej jedynym promykiem nadziei w tym trudnym czasie. Bartek, choć nieobecny fizycznie, będzie obecny w sercu Doroty. Zdjęcie męża postawione na szafce obok łóżka szpitalnego stanie się jej codziennym wsparciem.

Lekarz prowadzący w 1843 odcinku "M jak miłość" przypomni Dorocie, że jej mąż czeka na nią w Polsce i robi wszystko, by mogła wrócić do domu. To te słowa sprawią, że Dorota zgodzi się kontynuować leczenie, mimo ogromnego bólu i osłabienia.