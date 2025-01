M jak miłość, odcinek 1843: Wyleczona Dorota wróci do Bartka! Znów zobaczy żonę nad rzeką w Grabinie - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1846: Barbara uratuje małżeństwo Franki i Pawła! Tylko ona przemówi mu do rozsądku -ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1843 - poniedziałek, 27.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Walka Doroty Kaweckiej ze śmiertelną chorobą w 1843 odcinku "M jak miłość" wkroczy w decydującą fazę. W tajemnicy przed Bartkiem, byłym mężem, a nawet najbliższą przyjaciółką chora na złośliwy nowotwór mózgu Dorota będzie nadal przebywa na leczeniu w szpitalu w Bostonie w USA, gdzie poddała się eksperymentalnej terapii pod okiem wybitnego specjalisty, doktora George'a Daviesa (Richard Berkley). Mimo że stan Doroty się nie pogorszy, to dojdzie do krytycznego momentu, takiego osłabienia, że nie będzie miała już siły walczyć z rakiem mózgu.

Bartek w 1843 odcinku "M jak miłość" nadal nie znajdzie Doroty

Tymczasem Bartek w 1843 odcinku "M jak miłość" powoli zacznie tracić nadzieję na odnalezienie Doroty. Nie pogodzi się z tym, że jego żona być może już nie żyje, ale nie będzie już wiedział gdzie jej szukać, bo Kawecka doskonale zatrze za sobą wszelkie ślady. Na jej trop nie wpadnie nawet wynajęty detektyw, który dotąd ustalił tylko, że Dorota wyjechała do USA.

Powrót Doroty do Bartka w 1843 odcinku "M jak miłość" to tylko sen

I nagle w 1843 odcinku "M jak miłość" Dorota wróci do Grabiny i do Bartka! W pełni wyleczona, zdrowa i uśmiechnięta zjawi się nad rzeką w Grabinie gdzie z drugiego brzegu zauważy ją Bartek. Kiedy jednak będzie chciał pobiec do żony, ona nagle się odwróci i odejdzie. Lisiecki nie zdoła jej dogonić. A chwilę później się obudzi...

Powrót wyleczonej Doroty w 1843 odcinku "M jak miłość" to będzie tylko sen Bartka, z którego zerwie się jeszcze bardziej przybity i załamany. Wczesnym rankiem Lisiecki pobiegnie nad rzekę, w nadziei, że może jakiś cudem jego sen stanie się rzeczywistością. Niestety nie znajdzie tam Doroty.

W 1843 odcinku "M jak miłość" Barbara doradzi Bartkowi pogodzenie się z odejściem Doroty

Pocieszeniem dla Bartka w 1843 odcinku "M jak miłość", ukojeniem w bólu stanie się rozmowa z Barbarą (Teresa Lipowska) w sadzie zmarłego Lucjana (śp. Witold Pyrkosz). Kiedy babcia zapyta Bartka o Dorotę w jego oczach znów pojawią się łzy. Bo nie będzie już wiedział, gdzie szukać Doroty, nie mając pewności czy chora na raka żona jeszcze żyje.

- Próbowałem, ale już chyba wykorzystałem wszystkie opcje. Telefon milczy, media społecznościowe też. Znajomi nic nie wiedzą, żadnych śladów po transakcjach kartą, nic... Jedna nadzieja w tej agencji, o której ci mówiłem. Rozwiązali nie jedną taką sprawę, więc mam nadzieję, że wpadną na jakiś trop... Przecież Dorota nie rozpłynęła się w powietrzu. Chyba że...

Niespodziewanie Barbara w 1843 odcinku "M jak miłość" powie Bartkowi, że powinien pogodzić się z odejściem Doroty, ze śmiercią żony.

- Wiesz, po odejściu Lucjana też odczuwałam rodzaj jakiegoś niedowierzania. Nie mogłam pogodzić się z tym, że jego już nie ma, że mnie tak zostawił... Mówię ci to dlatego, że myślę, że nadszedł czas żebyś ty też się z tym zmierzył. To trudne i bolesne, ja wiem... Ale trzeba nauczyć się z tym żyć. Żyć z tą stratą... - doradzi mu Mostowiakowa.

- Nie, nie potrafię babciu... Przepraszam... - zakończy rozmowę Bartek.

Kiedy Dorota wróci do Bartka w "M jak miłość"?

Na powrót Doroty do Bartka i zakończenie jej leczenia w USA trzeba będzie poczekać do nowych odcinków "M jak miłość" wiosną tego roku! Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński potwierdzili, że minie sporo czasu nim Dorota wróci, ale niestety nadal będzie poważnie chora. Nie od razu pokona złośliwego raka mózgu, czeka ją jeszcze wiele tygodni leczenia. Wtedy też wyjdzie na jaw, kto jeszcze stał za ucieczką Doroty za granicę.

