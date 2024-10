M jak miłość, odcinek 1821: Bartek weźmie ślub z Dorotą! Najpierw oświadczy się w romantyczny sposób - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

- Jeżeli kobieta prosi mnie, żebym się z nią ożenił to nie mogę pozwolić, żeby długo czekała...

- Dobrze to przemyślałeś?

- Weźmiemy ślub najszybciej jak się da...

- Boże, ten ślub to jakieś szaleństwo. Nie zgadzam się, nie chcę z ciebie zrobić świeżo upieczonego wdowca...

- Mocne i kompletnie bez sensu.. Jakiego wdowca? No i co, to mamy usiąść i czekać aż może przyjdzie najgorsze, które nie przyjdzie, to znaczy na pewno nie przyjdzie?

- Ale nie chcę się oszukiwać, nie mam na to siły!

- Nie wiemy, co jest pisane. Nikt tego nie wie. Ale ja wiem tu i teraz na sto procent... Kocham cię i chcę, żebyś została moją żoną... Teraz ty musisz powiedzieć "tak"... - tymi słowami w 1821 odcinku "M jak miłość" Bartek oświadczy się Dorocie.