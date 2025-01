M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1843: Do życia Barbary powróci dawny przyjaciel. Jan zrobi coś, co roztopi jej serce - ZDJĘCIA

W 1843 odcinku „M jak miłość” w Grabinie dojdzie do dramatycznego zdarzenia! Właściciel psa wyrzuci go z samochodu przed przychodnią Rogowskich. Poruszone Marysia (Małgorzata Pieńkowska) i Judyta (Paulina Chruściel) będą szukać mu domu. Mężczyzną chętnym, by przygarnąć kundelka, okaże się Jan Morzycki (Wojciech Duryasz), szkolny przyjaciel Barbary (Teresa Lipowska). Mostowiakowa w 1843 odcinku "M jak miłość" będzie poruszona jego widokiem po wielu latach i wzruszona jego dobrocią.