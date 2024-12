M jak miłość, odcinek 1836: Barbara odda Marcie w prezencie ślubnym swój najcenniejszy skarb

„M jak miłość" odcinek 1836 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Barbara nie będzie pewna, czy Marta dobrze robi wychodząc po raz drugi za mąż za Jacka w 1836. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1836. odcinku serialu „M jak miłość” Marta zaryzykuje i ponownie, oficjalnie, zwiąże się z Jackiem. Uwierzy, że się zmienił i jest już innym człowiekiem, nie tym, który ją zdradzał, ranił, oszukiwał. Znowu stanie się dla niej ważny i wyjątkowy. Ale nie obędzie się bez rozterek. W dniu ślubu córki Barbara podzieli się nimi z Lucjanem, swoim nieżyjącym mężem. Napisze do niego w liście, że ich ponownie tętniący życiem dom napełnia ją szczęściem. I że ich córka jest w nim już od kilku dni. Panna młoda wyruszy na swój kolejny ślub właśnie z Grabiny. Barbara zwierzy się Luckowi z wątpliwości nie tylko swoich, ale i Marty. Ona sama nie jest do końca pewna, czy robi dobrze drugi raz wchodząc do tej samej rzeki. Mostowiakowa napisze w liście, że się o nią martwi...

1836. odcinku serialu „M jak miłość” Barbara podaruje Marcie najcenniejszą pamiątkę

W 1836. odcinku serialu „M jak miłość”, niezależnie od obaw Barbary i Marty, ślub się odbędzie. Córka dostanie od seniorki rodziny Mostowiaków wyjątkowy prezent – najcenniejszą pamiątkę matki. Będzie to łańcuszek. Ten sam, który ona miała na szyi w dniu swojego ślubu z ukochanym Lucjanem.