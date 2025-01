M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1843: Basia zerwie z Michałem? Da się podpuścić koleżankom Michała

W 1843. odcinku serialu „M jak miłość” Basia (Karina Woźniak) zacznie się zastanawiać, czy powinni dalej być parą z Michałem (Igor Pawłowski). Chłopak awansował do lepszej drużyny i czuje się trochę jak gwiazda. Jego koleżanki i dziewczyny jego nowych kolegów trzymają ze sobą, a Rogowska jest zupełnie nowa w tym towarzystwie. Po zwycięskim meczu na imprezie dadzą jej do zrozumienia, że do nich nie pasuje – głośno i dobitnie. Michał nie sprawi, że Basia poczuje się na tej fecie komfortowo.