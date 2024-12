M jak miłość, odcinek 1838: Zniechęcona Kama odstawi Marcina na boczny tor. Przestanie odbierać jego telefony

„M jak miłość" odcinek 1838 - wtorek, 07.01.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Kama będzie przygnębiona brakiem zainteresowania ze strony Marcina w serialu „M jak miłość”

Pomimo ostrzeżeń Olka (Maurycy Popiel) Kama będzie liczyć na to, że jej codzienna obecność w życiu Marcina spowoduje, że sobie ją przypomni. Dlatego wprowadzi się do niego, choć jego młodszy brat powie jej, że „odbije się od ściany”. I tak się właśnie stanie – nawet z ośrodka rehabilitacyjnego nie zadzwoni do niej ani razu. Detektyw nie tylko jej sobie nie przypomni, ale będą go drażnić jej próby dotarcia do niego. Będzie się czuł osaczony i z ulgą powita telefon od Izy. Wprosi się do niej i dzieci na wieś. A tam pod wpływem silnych emocji spowodowanych wypadkiem Szymka (Staś Szczypiński), w 1837. odcinku serialu „M jak miłość” odzyska pamięć w karetce.

Kama wyjedzie i nie będzie chciała kontaktu z Marcinem w 1838. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1838. odcinku serialu „M jak miłość” Kama nie zniesie już dłużej obojętności Marcina i gdy on będzie na wsi z rodziną, wyjedzie na Śląsk do stryja Erwina (Andrzej Dopierała), który bardzo ją wspierał w ciągu minionych tygodni. Nie będzie jej przy tym, kiedy jej ukochany odzyska pamięć. A on przypomni sobie również ją i zatelefonuje do niej, ale urażona Kama nie będzie od niego odbierać połączeń. Marcin dowie się, gdzie pojechała i sam również wybierze się do Erwina. Ale Kamy tam nie znajdzie. Dziewczyna zniknie…