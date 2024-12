M jak miłość, odcinek 1838: Marcin pojedzie do Kamy. Ale na Śląsku dowie się, że zniknęła

M jak miłość, odcinek 1836: Natalka na ślubie Marty tylko z córką! Nikomu nie wyjawi, co zrobiła dla Bartka - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość. Marcin nie wróci do Izy po jej rozstaniu z Radkiem. Wykluczą ją z rodziny Chodakowskich nawet na święta - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1838 - wtorek, 07.01.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Dzięki Szymkowi Marcin odzyska pamięć w 1837. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1837., niezwykle dramatycznym odcinku serialu „M jak miłość”, nastąpi przełom związany z Marcinem, który – osaczony przez Kamę – z ulgą wyjedzie z Izą (Adriana Kalska) i dziećmi na wieś. Najpierw usłyszy od byłej żony, że bardzo żałuje ona rozpadu ich małżeństwa. Potem Szymka użądli szerszeń i trzeba będzie jechać do szpitala. Akcja ratunkowa się uda dzięki zimnej krwi Chodakowskiego. Wchodząc z synem w ramionach do karetki Marcin przypomni sobie najważniejsze chwile, jakie z nim przeżył. A dotyk jego małej dłoni w ambulansie dokona dzieła – Marcin odzyska pamięć pod wpływem silnych emocji!

W 1838. odcinku serialu „M jak miłość” Marcin nie spotka się z Kamą na Śląsku

W 1838. odcinku serialu „M jak miłość” Marcin całkowicie odzyska pamięć. Wreszcie, po miesiącach koszmaru, kiedy nie wiedział kim jest i będąc człowiekiem pozbawionym wspomnień czuł się jak ktoś niemający korzeni, Chodakowski stanie się na powrót sobą. Szymek wyjdzie ze szpitala, a detektyw, już jako Marcin „w pełni”, spotka się z matką Aleksandrą (Małgorzata Pieczyńska), bratem Olkiem (Maurycy Popiel) i swoim wspólnikiem Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski). Będzie chciał zobaczyć również Kamę, ale dowie się, że wyjechała na Śląsk, do stryja Erwina, który tak zagrzewał ją do walki o ukochanego. Niestety, Chodakowskiego czeka rozczarowanie, bo Kamy tam nie znajdzie. Przygnębiona brakiem zainteresowania z jego strony, dziewczyna zniknie bez śladu i nie będzie z nią żadnego kontaktu… Czy Marcin, będąc detektywem, wykorzysta swoje umiejętności, by ją odnaleźć?