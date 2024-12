M jak miłość, odcinek 1833: Kama straci nadzieję na odzyskanie Marcina. Stryj Erwin przekona ją, że to jeszcze nie koniec - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1833 - wtorek, 03.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1833. odcinku serialu „M jak miłość” stryj Erwin zagrzeje Kamę do boju o serce Marcina

W 1833. odcinku serialu „M jak miłość” stryj Erwin zaskoczy Kamę w kuchni w środku nocy. Udzieli jej reprymendy jak małemu dziecku, ale zmięknie kiedy usłyszy o jej bezsenności:

- Wujku, mnie to wszystko wykańcza. Zamiast być tam gdzie moje miejsce, z Marcinem, to siedzę tu i tracę czas. (…) Olek izoluje mnie od Marcina. Już nawet teraz tego nie ukrywa. Tylko powtarza, że trzeba czekać. Na co?! Na cud?

- A wiesz, co ja myślę? - odpowie jej stanowczo Erwin - Że Kama, którą znałem wcześniej, nie pytałaby nikogo o zdanie, tylko robiła to, na co ma ochotę. Kiedyś ty się zmieniła w takie ciepłe kluski? Gdzie się podziała moja twarda dziołcha ze Śląska? Kaj ona jest? Dziewczyno, jeżeli chcesz walczyć o Marcina, to nie oglądaj się na nikogo, tylko walcz!

Słysząc tę energiczną przemowę, Kama pójdzie naburmuszona do swojej sypialni. Już następnego dnia rzeczywiście zawalczy o Marcina...

Kama postara się uwieść Marcina w 1833. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1833. odcinku serialu „M jak miłość” Kama postanowi pouwodzić Marcina w jego mieszkaniu. W komplecie z odkrytymi plecami będzie się prężyć, wyginać i kusić. Ale nic nie osiągnie. W rezultacie jej prób obudzenia w niem pożądania Chodakowski postanowi zostać sam, chociaż na chwilę. Zostawi ją, zaskoczoną, samą i wyjdzie z domu.