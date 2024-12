M jak miłość, odcinek 1838: Tajemnicze zaginięcie Kamy! Ucieknie w miejsce znane tylko jednej osobie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1838 - wtorek, 7.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kama w 1838 odcinku "M jak miłość" bardzo postara się o to, by nikt jej nie znalazł! Nie wiedząc o tym, że Marcin odzyskał pamięć, pamięta już, że ją kocha i bardzo chce się z nią spotkać. Podczas pobytu w rodzinnym domu u stryja w Rudzie Śląskiej Kama będzie w coraz gorszym stanie psychicznym. Dotrze do niej, że między nią i Marcinem już nigdy nie będzie jak dawniej,że ukochany zwyczajnie czuje się przez osaczony i wykorzystał okazję do ucieczki do Izy (Adriana Kalska). Co prawda Kama nie podda się w walce o Marcina, ale zwyczajnie zabraknie jej sił.

Kama ucieknie w 1838 odcinku "M jak miłość" w miejsce, o którym nikt nie będzie wiedział

Jak dojdzie do tego, że w 1838 odcinku "M jak miłość" Kama ucieknie z domu stryja i zniknie w tajemniczym miejscu, gdzie nikt nie będzie jej szukał? Z doniesień magazynu "Świat Seriali" wynika, że impulsem do ucieczki Kamy będzie rozmowa z Erwinem o młodym sąsiedzie, który popełnił samobójstwo. Senior aż zblednie z przerażenia, gdy bratania wyzna, że rozumie decyzję mężczyzny o tym, że chciał zakończyć swoje życie.

Niedługo później w 1838 odcinku "M jak miłość" Kama zniknie, a ponieważ zostawi w domu telefon, nie będzie z nią żadnego kontaktu. Do Erwina dotrze, że Kama może być w niebezpieczeństwie. Nie będzie jednak wiedział, gdzie jej szukać.

Desperacki krok Kamy w 1838 odcinku "M jak miłość"

Załamana Kama w 1838 odcinku "M jak miłość" pójdzie nad staw, który w dzieciństwie był miejscem jej ucieczek od kłopotów i zmartwień. Wejdzie do wody, nie oglądając się za siebie. O czym będzie myślała? Czy do głowy przyjdzie jej najgorsze możliwe rozwiązanie problemu, że nie odzyskała Marcina, że ukochany jej nie pamięta? Na szczęście nie...

W tym czasie w 1838 odcinku "M jak miłość" na Śląsk przyjedzie Marcin, który od Ani (Alina Szczegielniak) dowie się, gdzie może być Kama. Po dotarciu nad staw, Chodakowski znajdzie tam tylko bransoletkę ukochanej. Ogarnie go przerażenie, że Kama rzuciła się do wody i utonęła. Finał poszukiwań Kamy nastąpi dopiero w domu stryja!