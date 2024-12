M jak miłość, odcinek 1838: Pierwsza noc Marcina z Kamą po odzyskaniu pamięci. Jego uczucia odżyją - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1840: Franka urodzi dziecko Piotrka? Paweł zarzuci żonie że to brat jest ojcem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1838 - wtorek, 7.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Pierwsza noc Marcina i Kamy w 1838 odcinku "M jak miłość", pierwszym w 2025 roku po długiej przerwie świąteczno-noworocznej, będzie konsekwencją desperackich poszukiwań ukochanej Chodakowskiego na Śląsku! Kiedy już Marcin przypomni sobie wszystko, Kamę i uczucie, które łączyło ich przed jego porwaniem i początkiem amnezji, zacznie szukać kontaktu z ukochaną.

Niestety w 1838 odcinku "M jak miłość" Kama po wyjeździe do stryja Erwina (Andrzej Dopierała) do Rudy Śląskiej nie będzie odbierać od niego telefonu. Dlatego nie dowie się, że Marcin odzyskał pamięć i tym samym jego miłość do niej odżyła z jeszcze większą siłą. W tej sytuacji Chodakowski wyruszy za Kamą na Śląsk, nieświadomy tego, że dziewczyna może się zdecydować na desperacki krok.

Kama zniknie w 1838 odcinku "M jak miłość" po rozmowie ze stryjem

Już podczas rozmowy ze stryjem w 1838 odcinku "M jak miłość" Kama zacznie się bardzo dziwnie zachowywać. Poruszą bowiem przykry temat samobójcy z sąsiedztwa, na co Kama wyzna, że potrafi zrozumieć decyzję kogoś, kto w pewnym momencie chce skończyć swoje życie. Erwin będzie przerażony słowami Kamy.

Na domiar złego Kama zniknie w 1838 odcinku "M jak miłość" zaraz po rozmowie o samobójstwie sąsiada. Jak podaje magazyn "Świat Seriali" stryj będzie pełen najgorszych przeczuć, że jego bratanica mogła zrobić jakieś głupstwo.

Co się stanie z Kamą w 1838 odcinku "M jak miłość"?

Co się stanie z Kamą w 1838 odcinku "M jak miłość"? Ukochana Marcina pójdzie nad staw - w miejsca, gdzie w dzieciństwie uciekała od problemów. Nie odbierze telefonu, bo zostawi go w domu stryja. A kiedy Marcin wreszcie zjawi się u Erwina, usłyszy od niego, że dziewczyna zniknęła. Trop w sprawie zaginionej Kamy wskaże dopiero Ania.

Tam Marcin odnajdzie Kamę w 1838 odcinku "M jak miłość" i spędzi z nią noc

Ale gdy w 1838 odcinku "M jak miłość" Marcin dotrze nad staw, znajdzie tam tylko bransoletkę Kamy. Przestraszony wróci do domu Erwina i tam odnajdzie ukochaną. Kama będzie cała i zdrowa. Spotkanie zakochanych będzie prawdziwą eksplozją uczuć. Bo kiedy Kama zorientuje się, że Marcin ją sobie przypomniał, wpadnie mu w ramiona. Para da się ponieść namiętności i spędzi razem pierwszą noc po odzyskaniu pamięci.