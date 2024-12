M jak miłość, odcinek 1838: Marcin przypomni sobie Kamę, ale ona zniknie! Zrobi największą głupotę? - ZDJĘCIA

M jak miłość. Dorota wróci do Bartka, a wraz z nią odnaleziona siostra! To ona pomogła jej w ucieczce? - ZDJĘCIA

Marcin przypomni sobie Kamę w 1838 odcinku "M jak miłość"

To już pewne! Chodakowski wreszcie odzyska pamięć i będzie wiedział, co tak naprawdę łączy go z Kamą. Dziewczyna długo starała się wzbudzić emocje w ukochanym, jednocześnie próbując nie naciskać na niego za mocno. Wspomnienia detektywa nie wracały i dopiero wypadek Szymka (Staś Szczypiński) sprawi, że Marcin odzyska "dawne życie".

Szkoda tylko, że Kamy nie będzie w tym czasie w Warszawie. Poirytowana, zmęczona kobieta wyjedzie na Śląsk, więc ominie ją cała afera w związku z dramatycznymi wydarzeniami u Chodakowskich. Nawet nie dowie się, że Marcin odzyskał wspomnienia, bo mężczyzna najpierw skupi się na dobru Szymka.

Marcin wróci do rodziny w 1838 odcinku "M jak miłość"

Widzowie mogą liczyć na rodzinne sceny u Chodakowskich. Marcin powróci do rodziny w 1838 odcinku "M jak miłość", padnie Aleksandrze (Małgorzata Pieczyńska) w ramiona, a mama nie powstrzyma wzruszenia.

- Ja nigdy nie wątpiłam, że wrócisz - powie Aleksandra ze łzami w oczach. Przytuli mocno syna i wnuka, a Iza (Adriana Kalska) przyjrzy się poruszającej scenie z boku.

Marcin w 1838 odcinku "M jak miłość" będzie świadomy, że Kama wyjechała, że miała już dość walki o jego powrót i dawne życie. Chodakowski zda sobie sprawę, że musi pędzić za ukochaną, żeby osobiście powiedzieć jej o odzyskaniu wspomnień.

- Nie zwlekaj, jedź... - doradzi mu Aleksandra w 1838 odcinku "M jak miłość".

Marcin pojedzie za Kamą na Śląsk, ale ona zrobi straszną głupotę

Co ciekawe, Marcin będzie miał wielki problem w skontaktowaniu się z ukochaną. Spróbuje się do niej dodzwonić, ale to nic nie da. Skontaktuje się za to z Anią (Alina Szczegielniak).

- Byłem u Erwina i Kama po prostu przepadła... - zwierzy się detektyw siostrze ukochanej. - Masz może pomysł, dokąd mogła pójść? - zapyta się detektyw.

Zdradzamy, że Kama w 1838 odcinku "M jak miłość" będzie nadal myślała, że szansa na miłość z Marcinem przepadła. Wyjedzie z rodzinnego domu w Rudzie i pojedzie nad jeziorko. Tak w ubraniach zagłębi się w wodzie... Czy zrobi jakąś głupotę, która zagrozi jej życiu?! Te sceny są jeszcze tajemnicą.