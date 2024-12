M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1838: Ania pomoże Marcinowi odnaleźć Kamę? Po odzyskaniu pamięci zniknie z domu Erwina - ZDJĘCIA

W 1838 odcinku "M jak miłość" tylko Ania (Alina Szczegielniak) może doprowadzić Marcina (Mikołaj Roznerski) do Kamy (Michalina Sosna). Chodakowski z odzyskaną pamięcią popędzi na Śląsk, gdzie ucieknie ukochana. Będzie miała serdecznie dość nieudolnej walki o detektywa, więc postanowi zdystansować się w domu Erwina (Andrzej Dopierała). Nie przewidzi, że Marcin odzyskał wspomnienia i w 1838 odcinku "M jak miłość" przyjedzie po nią do Rudy. Nie zastanie jej u stryja, więc szybko wykręci numer Ani. To młodsza siostra doprowadzi do pojednania?