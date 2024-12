M jak miłość, odcinek 1837: Kama sama zaproponuje Marcinowi rozstanie. Zobaczy, że to nie ma sensu - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1837 - wtorek, 17.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1837 odcinku "M jak miłość" Kama poinformuje Marcina o rozstaniu. Długo walczy o względy ukochanego, który przez amnezję w ogóle nie pamięta łączących ich uczuć. Kiedy Chodakowski wróci wcześniej z Bydgoszczy, gdzie miał spędzić czas na rehabilitacji, Kama znów spróbuje zyskać zainteresowanie detektywa. On jednak myślami będzie przy Martynie (Magdalena Turczeniewicz) i zachowa dość chłodny stosunek wobec Kamy. Wręcz zacznie unikać jej towarzystwa!

Kama ostatni raz zawalczy o uwagę Marcina, ale to się nie uda

Chodakowski będzie czuł się na tyle niekomfortowo w towarzystwie zakochanej Kamy, że poprosi Izę (Adriana Kalska) o możliwość dołączenia do niej na wsi. Zasłoni się chęcią spędzania czasu z Mają (Laura Jankowska) i Szymkiem (Staś Szczypiński). Co więcej, powie Kamie, że to była żona namawia go na wspólny czas, gdzie tak naprawdę to on wymyśli wyjazd.

- Pomyślałam, że skoro wróciłeś to może spędzilibyśmy czas razem? Na przykład poszli na stare miasto lub nad Wisłę? Jeśli chcesz, oczywiście... - zaproponuje Kama, kolejny raz wychodząc z inicjatywą wspólnego spędzania czasu.

- Właśnie w tej sprawie dzwoniła do mnie Iza, bo jest z dzieciakami na wsi i bardzo chciała żebym przyjechał. Bardzo nalegała to chyba pojadę - powie Marcin w 1837 odcinku "M jak miłość", co nie będzie prawdą, bo to on poprosi byłą żonę o możliwość odwiedzenia jej na wsi.

Kama powie Marcinowi, że muszą się rozdzielić

- Nie no... jasne. Rozumiem... - westchnie Kama, widząc kiepskie nastawienie detektywa.

- Jak chcesz to możemy pojechać tam razem - zaproponuje Marcin, ale nie ukryje, że propozycja jest dość mocno wymuszona.

- Nie, wiesz co? Ja chyba powinnam pojechać do Rudy, do wujka. Wujek był na pogrzebie syna swojego najlepszego przyjaciela, wrócił stamtąd z jakąś paskudną anginą i nie może dojść do siebie, dlatego chyba lepiej będzie jeśli się rozdzielimy... - powie wprost Kama. Sama użyje słów, że chce się rozdzielić.

Zdradzamy, że Kama pojedzie na Śląsk do wujka i ominą ją dramatyczne wydarzenia w życiu Marcina oraz fakt, iż odzyska pamięć. Dopiero w kolejnych odcinkach "M jak miłość" w 2025 r. Marcin pojedzie szukać ukochanej w jej rodzinnych stronach, ale ona zniknie!