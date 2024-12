M jak miłość. Marcin nie wróci do Izy po jej rozstaniu z Radkiem. Wykluczą ją z rodziny Chodakowskich nawet na święta - ZDJĘCIA

Iza pożałuje rozstania z Marcinem w 1837 odcinku "M jak miłość"

Tuż przed tym jak 1837 odcinku "M jak miłość" Marcin odzyska pamięć, przypomni sobie syna Szymka (Staś Szczypiński) i dawne życie, Iza zdobędzie się na wyznanie, które może sporo zmienić w relacjach byłych małżonków. Od rozwodu Izy i Marcina minął już ponad rok, a od ślubu z Radkiem upłynęło zaledwie kilka miesięcy, ale dopiero teraz Iza dojdzie do takiego momentu w życiu, w którym dopadnie ją poczucie winy. Zda sobie sprawę, jak wielki błąd popełniła.

W 1837 odcinku "M jak miłość" podczas szczerej rozmowy z wciąż cierpiącym na amnezję Marcinem skruszona Iza wyzna, jak bardzo żałuje tego, co zrobiła. On oczywiście nie będzie pamiętał tego, ile wycierpiał przez byłą żonę, ale Iza wróci do tak bolesnej dla obojga przeszłości. Przy okazji przyzna się Chodakowskiemu, że jej małżeństwo z Radkiem dobiegło końca.

M jak miłość. Kogo wybierze Marcin? Dopiero po odzyskaniu pamięci podejmie ostateczną decyzję! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Ostatnio nie układało nam się z Radkiem. Postanowiliśmy się rozstać, dzieci jeszcze o tym nie wiedzą, ale na pewno to wyczuwają... Nie tak to wszystko miało wyglądać. Rozbiłam dla tego związku rodzinę i zaryzykowałam wszystko i żałuję... - słowa Izy w 1837 odcinku "M jak miłość" poruszą Marcina.

Marcin ucieknie od Kamy do Izy w 1837 odcinku "M jak miłość"

Ale czy to oznacza, że w 1837 odcinku "M jak miłość" Marcin znów pokocha Izę tak jak kiedyś? Nie pamiętając o tym, jak go skrzywdziła, porzuciła dla Radka, zniszczyła ich rodzinę. W jego sercu wciąż ważne miejsce będzie zajmowała Martyna (Magdalena Turczeniewicz). Z kolei relacja z Kamą (Michalina Sosna), która zrobi się jeszcze bardziej natarczywa, osaczy go coraz bardziej, stanie się dla Chodakowskiego nie do zniesienia. Dlatego ucieknie do Izy.

To nie przypadek, że w 1837 odcinku "M jak miłość" Marcin usłyszy od Izy słowa, które będą oznaczały, że chciałby znów z nim być. Amnezja Marcina zapewne na to nie pozwoli, ale co się stanie, kiedy wreszcie odzyska pamięć? Przypomni sobie dzieci, Izę i Kamę i dopiero wtedy będzie musiał wybrać, z kim chce być. Czy szanse Izy u Marcina wzrosną?

Marcin i Iza nie będą znów razem w "M jak miłość"! Rozstanie Izy z Radkiem nic nie zmieni

Przed Marcinem w kolejnych odcinkach "M jak miłość" trudna decyzja. Ale ze zwiastunów i relacji z planu serialu wynika wyraźnie, że dla Izy nie będzie już miejsca przy Marcinie i w rodzinie Chodakowskich. Rozstanie Izy z Radkiem nic nie zmieni, bo Marcin nie wróci do byłej żony.

Właśnie kręcony jest świąteczny odcinek "M jak miłość", w którym z dziećmi Izy i Marcina, Szymkiem (Staś Szczypiński) i Mają (Laura Jankowska) jest babcia Aleksandra (Małgorzata Pieńkowska) i nowy dziadek Erwin (Andrzej Dopierała). Nie zabraknie także Kamy i jej siostry Ani (Alina Szczegielniak).