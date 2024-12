M jak miłość, odcinek 1835: Artur zostawi Marysię na lodzie! Romantyczny czas z Judytą wygra ze SPA z żoną - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1835: Szokująca prośba Bartka do Natalki po zaginięciu Doroty. Wpędzi ją w kłopoty - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1835 - wtorek, 10.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1835 odcinku "M jak miłość" Artur Rogowski i Judyta Kosowska nawiążą bliższą znajomość podczas przerwy w pracy. Judyta zdradzi Arturowi swój sposób na rozładowywanie napięć i emocji, opowiadając o kursie doszkalającym w ekstremalnej jeździe samochodem, na który się zapisała. Rogowski będzie pod wrażeniem jej odwagi i pasji do motoryzacji, co sprawi, że szybko znajdą wspólny język. Gdy Judyta zaproponuje mu wspólny udział w kursie, Artur bez wahania się zgodzi, mimo że tego samego dnia miał spędzić czas z żoną w relaksującym SPA.

Artur ulegnie urokowi Judyty w 1835 odcinku "M jak miłość". Marysia poczuje się zaniedbana

Decyzja Artura o odwołaniu planów z Marysią na rzecz spędzenia czasu z Judytą w 1835 odcinku "M jak miłość" nie umknie uwadze żony. Marysia zacznie odczuwać niepokój i zazdrość, zwłaszcza że w przychodni pojawią się plotki o zażyłej relacji między jej mężem a nową terapeutką.

Choć początkowo Rogowska nie będzie wierzyć w te pogłoski, z czasem zauważy, jak bardzo Judyta zbliżyła się do Artura podczas jej nieobecności. W 1835 odcinku "M jak miłość" Marysia zacznie szaleć z zazdrości o męża, zastanawiając się, czy jej obawy są uzasadnione.

Artur przekroczy granicę w 1835 odcinku "M jak miłość"?

W 1835 odcinku "M jak miłość" relacja Artura i Judyty stanie się coraz bardziej zażyła, co wzbudzi w Marysi obawy o wierność męża. Przypomni sobie, że w przeszłości Rogowski dopuścił się zdrady z Teresą (Dominika Łakomska), co doprowadziło do ich rozstania. Choć od tamtej pory Artur starał się być przykładnym mężem, pojawienie się atrakcyjnej i odważnej Judyty może wystawić jego lojalność na próbę. Czy w 1835 odcinku "M jak miłość" Artur oprze się pokusie, czy może znów popełni błąd, który zaważy na jego małżeństwie?

Decyzja Artura o spędzeniu czasu z Judytą w 1835 odcinku "M jak miłość" zamiast z Marysią doprowadzi do narastającego napięcia w ich małżeństwie. Marysia zacznie zastanawiać się, czy jej mąż jest z nią szczery i czy ich związek nie przechodzi kryzysu.