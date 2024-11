M jak miłość, odcinek 1835: Judyta mocno zbliży się do Artura! Marysia oszaleje z zazdrości

"M jak miłość" odcinek 1835 - wtorek, 10.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1835 odcinku "M jak miłość" Marysia zrozumie, że plotki na temat Judyty i Artura wcale nie były takie bezpodstawne! I choć w pierwszej chwili Rogowska w nie nie uwierzyła, a nawet je wyśmiała, to z czasem boleśnie przekona się, że było w nich ziarnko prawdy. A to dlatego, że pod jej nieobecność, gdy zajmowała się dziećmi Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek), nowa psychoterapeutka już zbliżyła się do Rogowskiego, z którym zaczęła spędzać czas nie tylko w pracy, ale i po na wspólnych treningach karate, to w 1835 odcinku "M jak miłość" będzie jeszcze gorzej. A Marysia w końcu zrozumie, jak bardzo się pomyliła i będzie miała czego żałować!

Marysię mocno zaniepokoi relacja Judyty i Artura w 1835 odcinku "M jak miłość"!

Tym bardziej, że w 1835 odcinku "M jak miłość" Rogowska wreszcie zauważy, że Judyta faktycznie niebezpiecznie blisko zbliżyła się do Artura podobnie z resztą jak niegdyś Ewa (Anna Kerth). Tyle tylko, że w przypadku Kalinowskiej, Marysia nie miała się, czym martwić, gdyż była ona po prostu złą kobietą i nie zyskała nawet sympatii jej męża w przeciwieństwie do Judyty, którą Rogowski od razu polubił. A z czasem nawet i bardziej. I to sprawi, że w 1835 odcinku "M jak miłość" Rogowska już nie będzie mogła przejść obok tego obojętnie i aż zacznie szaleć z zazdrości o męża!

Rogowski znów zdradzi żonę w 1835 odcinku "M jak miłość"?

Szczególnie, że przecież w przeszłości Artur już dopuścił się zdrady i odszedł od żony do kochanki Teresy (Dominika Łakomska)! Dlatego tak bardzo w 1835 odcinku "M jak miłość" Marysia będzie bać się o wierność męża. Co prawda, ten romans boleśnie doświadczy Rogowskiego, który nie będzie chciał po raz drugi stracić żony i mocno się od tego czasu zmieni, to jednak, gdy na horyzoncie pojawi się piękna i dobra Judyta, to wszystko się zmieni! Czy w 1835 odcinku "M jak miłość" Artur będzie skory do kolejnej zdrady Marysi? A może i jej przypuszczenia okażą się bezpodstawne? Tego dowiemy się już niebawem!