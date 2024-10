M jak miłość, odcinek 1816: Problemy przychodni Rogowskich odbiją się na zdrowiu Artura! Marysia odkryje, jaki numer wykręciła im Ewa Kalinowska - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1816 - wtorek, 1.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Nie tylko Rogowscy w 1816 odcinku "M jak miłość", ale także Barbara (Teresa Lipowska) i Marta (Dominika Ostałowska) oraz Jacek Milecki będą zamartwiać się o przyszłość wiejskiej przychodni w Lipnicy! Marysia, która obecnie mieszka u Zduńskich przy Deszczowej w Warszawie, po powrocie do rodzinnego domu w Grabinie zostanie zasypana złymi wieściami. Oczywiście Artur na bieżąco będzie ją informował o problemach przychodni z nowymi kontraktem na usługi medyczne.

Chory na serce Artur w 1816 odcinku "M jak miłość" mocno przeżyje kryzys w przychodni!

Niestety Marta w 1816 odcinku "M jak miłość" nie zdoła pocieszyć starszej siostry. - Wiem, wiem. Chłopaki siedzą i analizują sytuację. Jacek nie ma pojęcia, dlaczego ten kontrakt został wypowiedziany...

Także Barbarze przekaże Marysi, że jej mąż jest w kiepskiej formie psychicznej. - No Artur bardzo to przeżywa. Nie może spać po nocach. Nawet bierze chyba jakieś leki na serce... Cudownym lekarstwem dla Artura okaże się Judyta (Paulina Chruściel), z którą Rogowskiego połączy także wspólne hobby - treningi judo. - A ta psychoterapeutka podobno bardzo go wspiera... - zauważy Marta.

Czy Marysia w 1816 odcinku "M jak miłość" będzie zazdrosna o relację Artura z Judytą? Nic z tych rzeczy, bo mąż nie da jej żadnego powodu, by myślała, że mógłby ją zdradzić z piękną, dużo młodszą blondynką. Tym bardziej, że Judyta to ciepła osoba, która na pewno z premedytacją nie zniszczyłaby udanego małżeństwa Rogowskich. Marysia podziękuje więc Judycie za "opiekę" nad Arturem.

Z jakiego powodu przychodnia Rogowskich w 1816 odcinku "M jak miłość" straci kontrakt na usługi medyczne?

Początkowo Rogowscy w 1816 odcinku "M jak miłość" nie będą mieli pojęcia, że zerwany kontrakt z ich przychodnią to część spisku ich dawnej wspólniczki, mściwej Ewy Kalinowskiej. - Co z Jackiem? Ustaliliście plan działania? - zapyta Marysia.

- Będziemy się odwoływać. To jest jakaś irracjonalna sytuacja. Nie ma w okolicy żadnego innego ośrodka, żadnej innej placówki medycznej, która by świadczyła tak kompleksowe usługi jak my i co, teraz nagle z jakiegoś idiotycznego powodu, mieliby nam cofnąć ten kontrakt? To jest jakiś absurd!

- Ale podali jakiś powód?

- No właśnie nie podali! Już wysłałem pismo w tej sprawie z żądaniami wyjaśnień...

Wieczorem Marysia w 1816 odcinku "M jak miłość" wpadnie na trop Ewy! Od razu zadzwoni do Artura, by przekazać mężowi, że wie dlaczego zerwali z nami ten kontrakt! Rogowski z trudem zapanuje nad nerwami.

- Wiedziałem, że po Ewie można się wszystkiego spodziewać, ale że taki numer wykręci, to się nie spodziewałem!

- Jest na nas okropnie zła!

- Wiesz, co ci powiem, ja mam w dup... ! Spokojnie, spokojnie, jak ją spotkam to powiem jej wprost, co o niej myślę! Rozmowy z Judytą naprawdę sporo mi dały. To jest świetna psycholożka... - Artur w 1816 odcinku "M jak miłość" będzie doskonale wiedział, że konfrontacja z Ewą jest nieunikniona.