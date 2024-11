M jak miłość, odcinek 1834: Paweł załamany zdradą Franki. Straci sens życia i tylko Magda go pocieszy -ZDJĘCIA

- No dobra, to przyznaj się, o co poszło z Piotrkiem?

- Nie pokłóciłem się z Piotrkiem, nawet nie byłoby kiedy, bo ostatnio rzadko się widujemy. Po prostu... Sam nie wiem. Chyba się starzeję... Czterdziestka na karku i głupie myśli... Co ja naprawdę osiągnąłem? Rowerownia... Wielki mi biznes! Faktycznie, trochę słabo wypadam przy moim bracie - wziętym prawniku, szczęśliwym ojcu gromadki dzieci...

- Przestań... Przyczepiłeś się do Piotrka zupełnie bez powodu!

- Może...? Zawiść, ludzkie uczucie. Porównując, tak na zimno, obiektywnie... Co Piotrek może zaoferować Kindze... a co ja France?

- Dobra, Pawełku, ja odpadam. Bredzisz, jak potłuczony. Pogadamy, jak będziesz w lepszej formie, a na razie - kup France kwiatki, weź ją do kina... To dobrze zrobi ci na głowę. Dbaj o nią, nie strzelaj focha, ona na to nie zasługuje. Kocha cię jak głupia... I wkurza mnie, bo jest młodsza.