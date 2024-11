M jak miłość, odcinek 1830: Ostatnia wola umierającej Doroty! Poprosi przyjaciół Bartka tylko o jedno - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1830 - poniedziałek, 25.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Czy Dorota z "M jak miłość" umrze? Skoro Iwona Rejzner na początku obecnego sezonu serialu dołączyła do odświeżonej czołówki to nie po to, by jej bohaterka została uśmiercona! Nie jest żadną tajemnicą, że Dorota wyzdrowieje, wyleczy się z raka, ale zanim to nastąpi dojdzie jeszcze do wielu dramatycznych zdarzeń, które postawią wspólną przyszłość jej i Bartka pod znakiem zapytania.

Ucieczka Doroty po ślubie z Bartkiem w 1831 odcinku "M jak miłość" jest jednym z tych wstrząsających zwrotów akcji.

Leczenie nie pomoże chorej na raka Dorocie w 1830 odcinku "M jak miłość"

Emocje sięgną zenitu już w 1830 odcinku "M jak miłość", kiedy wycieńczona leczeniem Dorota opuści szpital na własne żądanie. Mimo fatalnym wyników badań, braku poprawy stanu zdrowia. Niestety ani radioterapia, ani chemioterapia nie powstrzymają rozwoju raka.

Bartek w 1830 odcinku "M jak miłość" nie dopuści myśli, że Dorota umrze

Zrezygnowana Dorota w 1830 odcinku "M jak miłość" zacznie się szykować na śmierć, ale Bartek nie dopuści do siebie myśli, że jego ukochana umrze. Otoczy ją najczulszą opieką, podnosząc na duchu w chwilach zwątpienia, gdy nie będzie miała siły nawet podnieść się z łóżka. - Dzisiaj zjesz w łóżku... A jutro, kto wie? Może szarpniemy się na romantyczną kolację przy świecach... - zapewni Dorotę, by odzyskała nadzieję na wyleczenie.

Dorota w 1830 odcinku "M jak miłość" przekaże Jagodzie i Tadeuszowi swoją ostatnią wolę

Jednak chora na raka Dorota w 1830 odcinku "M jak miłość" nie będzie równie dobrej myśli co Bartek. Kiedy Lisiecki wyjdzie załatwić kilka spraw na mieście, ona zaprosi do siebie Jagodę i Tadeusza, którzy mają być świadkami na ich ślubie. Poprosi przyjaciół Bartka, żeby pomogli mu, gdy jej zabraknie, żeby jakoś przetrwał żałobę po jej śmierci.

- Mam ogromną prośbę... Jakbyście mogli zaopiekować się Bartkiem... - powie Dorota drżącym głosem w 1830 odcinku "M jak miłość".

Umierająca Dorota w 1830 odcinku "M jak miłość" opracuje tajny plan!

Co na Kiemliczowie? Najpierw w 1830 odcinku "M jak miłość" zapewnią Dorotę, że wyzdrowieje, że uda jej się zwalczyć raka, a miłość Bartka pomoże jej przezwyciężyć chorobę. Jagoda i Tadzio będą chcieli w ten sposób tchnąć w Dorotę nadzieję na przyszłość, ale na nic się to zda. Ostatecznie zgodzą się wypełnić ostatnią wolę Kaweckiej.

Umierająca Dorota w 1830 odcinku "M jak miłość" nie zrezygnuje z realizacji swojego planu, który ułożyła jeszcze podczas pobytu w szpitalu. Wyjazdu za granicę, odejścia od Bartka zaraz po ślubie, żeby mąż nie patrzył na to jak rak ją zabija.