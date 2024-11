M jak miłość, odcinek 1830: Bartek zaplanuje romantyczną niespodziankę dla Doroty. Osłodzi jej ostatnie dni

"M jak miłość" odcinek 1830 - poniedziałek, 25.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1830. odcinku „M jak miłość” Dorota opuści szpital

W 1830. odcinku „M jak miłość” Dorota nie poczuje się lepiej. Podjęta przez nią radioterapia nie przyniesie efektu. Kawecka zażąda więc wypisu i wróci do Grabiny.

W 1830. odcinku „M jak miłość” Bartek będzie rozpieszczał Dorotę jedzeniem

W 1830. odcinku „M jak miłość” Dorota wróci do swojej pięknej willi, gdzie czuje się bezpiecznie. I gdzie zamiast obcych ludzi ma przy sobie jednego człowieka – swojego ukochanego. Bartek będzie jej poświęcał swój czas z pełnym oddaniem. Opieka nad chorą Kawecką będzie dla niego najważniejsza. Będzie dla niej przygotowywał posiłki:

- Dzisiaj zjesz w łóżku... - zapowie jej dokładając wszelkich starań, by wszystko było pyszne, choć Dorota i tak nie będzie mieć apetytu. I będzie zbyt słaba, by usiąść przy stole. Bartek jednak będzie miał nadzieję, że ukochana wstanie następnego dnia, bo będzie chciał jej zrobić niespodziankę:

- A jutro, kto wie? Może szarpniemy się na romantyczną kolację przy świecach?

A zanim nadejdzie pora na ten nastrojowy wieczór, Lisiecki będzie miał dla Doroty pożywny rosół „od babci Basi”.

Bartek namówi Dorotę na spisanie intercyzy w 1830. odcinku „M jak miłość”

W 1830. odcinku „M jak miłość” Bartek będzie naciskać na Dorotę, by przed ślubem spisali intercyzę. Ten dokument można sporządzić także w trakcie trwania małżeństwa. Jeżeli Bartek naciska, by zrobić to jak najszybciej, oznacza to, że nie wierzy w wyzdrowienie ukochanej.