M jak miłość, odcinek 1830: Bartek będzie naciskał na intercyzę. Co z wielkim majątkiem Doroty po jej śmierci?

"M jak miłość" odcinek 1830 - poniedziałek, 25.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1830. odcinku „M jak miłość” Bartek namówi Dorotę na spisanie intercyzy

W 1830. odcinku „M jak miłość” Bartek zacznie naciskać na Dorotę, by przed ślubem spisali intercyzę. Skąd taki pomysł? Istnieją dwie odpowiedzi. Albo po to, by wprowadzić rozdzielność majątkową z milionerką – wówczas Lisiecki nie odpowiadałby za jej długi. Ale przecież Kawecka nie ma żadnych długów – w serialu jest skuteczną bizneswoman, choć nie wiadomo, kto prowadzi jej firmę w czasie jej choroby (i jaka to firma; nie wiemy tego tak jak i tego, na jaki nowotwór choruje Dorota) – więc Bartek nie musi się obawiać, że wierzyciele będą się do niego dobijać po jej śmierci albo rozwodzie. Może też chodzić Bartkowi o rozszerzenie wspólności majątkowej i dołączenie do niej jakiegoś majątku jego lub jej. Wątek intercyzy Kaweckiej i Lisieckiego będzie ciekawy, bo właściwie nie wiadomo, po co im ona. Czyżby spodziewali się małżeńskich konfliktów? Ten dokument można spisać także w trakcie trwania małżeństwa. Jeżeli Bartek naciska, by zrobić to jak najszybciej, oznacza to, że nie wierzy w wyzdrowienie ukochanej.

W 1830. odcinku „M jak miłość” dowiemy się, kto odziedziczy miliony Doroty w razie jej śmierci

Kto odziedziczy wielki majątek Doroty w razie jej śmierci? W 1830. odcinku „M jak miłość” Bartek namówi Kawecką na spisanie intercyzy, a co z testamentem? Milionerka nie ma dzieci, więc logiczne byłoby, że willę w Grabinie, gdzie razem mieszkają, odziedziczy Lisiecki. A co z jej helikopterem, domem w Maroku i w Portugalii? Tę kwestię może rozwiązać właśnie testament albo intercyza, bo to własność Doroty nabyta przed ślubem.

Dorota wyjdzie ze szpitala na własne życzenie w 1830. odcinku „M jak miłość”

W 1830. odcinku „M jak miłość” stan Doroty nie polepszy się. Nie będzie poprawy ani przełomu w leczeniu na skutek podjętej radioterapii. Dorota postanowi wrócić do domu, zamiast przebywać cały dzień pośród obcych ludzi w szpitalu. Zażąda wypisu na własne życzenie i wróci do Grabiny.