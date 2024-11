M jak miłość, odcinek 1830: Dorota rezygnuje z leczenia! Będzie chciała umrzeć w domu z Bartkiem u boku?

"M jak miłość" odcinek 1830 - poniedziałek, 25.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Bartek poruszył niebo i ziemię, by doprowadzić do ślubu z Dorotą

Kiedy było już wiadomo, że Dorota i Bartek chcą się pobrać, ruszyły przygotowania. A z nich najważniejsze – umówienie terminu ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Gdy okazało się, że w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy to niemożliwe, Lisiecki przekonał kierownika, że znalezienie wolnego terminu to kwestia… życia i śmierci. Ekspresowy ślub został zaplanowany na za dziesięć dni.

W 1830. odcinku „M jak miłość” Dorota wypisze się ze szpitala

W 1830. odcinku „M jak miłość” narzeczeni będą się przygotowywać do ślubu. Ale tylko mentalnie, ponieważ Dorota będzie w trakcie radioterapii w szpitalu. Niestety, lekarze nie będą mieć dla Kaweckiej dobrych wieści - leczenie nie przyniesie żadnego przełomu. Dorota straci nadzieję. Pomyśli, że jeżeli nie ma szans, to woli być w domu, niż w szpitalu. Pomimo oporów personelu medycznego w klinice, Kawecka zażąda wypisu na własne życzenie i wróci do swojej willi w Grabinie. W 1830. odcinku „M jak miłość” Bartek postara się, by tam nie zabrakło jej nawet ptasiego mleka.

Miłość do Doroty jest dla Bartka najważniejsza w „M jak miłość”

W serialu „M jak miłość” Bartek nie zdążył się w pełni nacieszyć uczuciem do Doroty, kiedy zostało ono nagle i brutalnie wystawione na próbę. Być może utraci Kawecką na zawsze, bo odbierze mu ją bezlitosna choroba. Lisiecki boi się, że tak może się stać:

- Ale Bartek będzie walczył do końca. Takie sytuacje uświadamiają nam, że niezależnie od statusu materialnego, udanej – bądź nie – kariery zawodowej, jesteśmy bardzo zależni od przekornego losu i nic nie jest ważniejsze w tych momentach sprawdzianu od miłości – mówi w „Kulisach serialu M jak miłość” Arkadiusz Smoleński.