M jak miłość, odcinek 1824: Rozwód Izy i Radka przesądzony! Wypłacze się Kamie, że dla niego zostawiła Marcina - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1824 - wtorek, 29.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Zapowiedź rozwodu Izy i Radka padnie w 1824 odcinku "M jak miłość"! Od ich ślubu minęło raptem pół roku, ale to małżeństwo okaże się jednym z większych życiowych błędów Izy. A miało być tak pięknie... Romans z Radkiem narodził się podczas wspólnej pracy w redakcji "Głosu Gródka", gdy Iza padła ofiarą sprytnej manipulacji dziennikarza. Perfidny Radek ukartował wszystko tak, żeby żona Marcina uwierzyła, że to jego kocha. Dla Radka porzuciła męża, rozbiła rodzinę i dopiero w dniu ślubu przejrzała na oczy. W ostatniej chwili przypomniała sobie o miłości do Marcina! Było już jednak za późno.

Radek zostawił Izę i dzieci w "M jak miłość"

Życie Izy i Radka w ostatnich odcinkach "M jak miłość" zeszło na dalszy plan. Ciągłe kłótnie, wyjazdy męża, płacz Izy nie umknęły uwadze Szymka, który powiedział nawet Marcinowi jak bardzo matka cierpi przez Radka. Iza nigdy nie mogła liczyć na Radka. W najgorszym momencie, po zaginięciu Marcina, wyjechali razem do Holandii, do jego rodziny, ale Radek szybko znalazł okazje, by żonę i dzieci opuścić.

Iza w 1824 odcinku "M jak miłość" poprosi Kamę o opiekę nad Szymkiem i Mają

W 1824 odcinku "M jak miłość" roztrzęsiona Iza przyjdzie do butiku Kamy, by prosić ją o pomoc w opiece nad Szymkiem i Mają. Bo ona kolejny raz zawiedzie jako matka, a dzieci uwielbiają Kamę i świetnie się z nią dogadują. Dzięki Marcinowi i Kamie przez krótką chwilę miel bezpieczny dom. Nie to co z Izą i Radkiem.

M jak miłość. Martyna nie pozwoli Marcinowi wrócić do rodziny! Jakub dotrze do leśniczówki przed ich ucieczką? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Kojarzą cię z Marcinem, z domem, z tym, co było wcześniej, z poczuciem stabilizacji, z bezpieczeństwem, a u nas ostatnio tego bardzo brakuje... Radek dzisiaj wraca z Gdańska. Dawno go nie było, czeka nas poważna rozmowa. Między nami wszystko się posypało i nie wiadomo jak to się skończy... Radek... Boże, przepraszam, to jest żałosne, że przy tobie płacze... - Iza w 1824 odcinku "M jak miłość" kompletnie się rozklei.

Rozwód Izy i Radka w "M jak miłość" odbije się na dzieciach?

Kama w 1824 odcinku "M jak miłość" od razu okaże Izie wsparcie, pozwoli jej się wypłakać, zwierzyć z tego, co teraz przeżywa. Była żona Marcina będzie bliska decyzji o zakończeniu małżeństwa z Radkiem, co najpewniej odbije się znów na dzieciach. Jakby jeszcze Szymek i Maja mało się smucili z powodu zaginięcia ojca.