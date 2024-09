M jak miłość, odcinek 1820: Anita będzie błagać matkę o pomoc! Związek z Kamilem zawiśnie na włosku - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1820 - wtorek, 15.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1820 odcinku "M jak miłość" nad związkiem Anity i Kamila zawisną czarne chmury! A wszystko przez to, że Laskowska okłamie swojego ukochanego i jeszcze wciągnie w to swoją matkę, która do tej pory solidaryzowała się właśnie z Grycem. Tym bardziej, to dzięki niemu zyskała szansę na naprawienie swoich błędów z przeszłości i odzyskanie porzuconej córki. I gdy to już w końcu nastąpi, to Lerman przejdzie jednak na stronę Anity. Szczególnie, że 1820 odcinku "M jak miłość" Laskowska będzie potrzebować jej pomocy, gdy niechcący uszkodzi samochód swojego ukochanego. Oczywiście, spanikowana córka Anny zda sobie doskonale sprawę z tego, że Kamil nieźle się na nią wkurzy, dlatego postanowi to przed nim ukryć! Ale do czasu!

Gryc odkryje kłamstwo Laskowskiej w 1820 odcinku "M jak miłość"!

W 1820 odcinku "M jak miłość" Anna zgodzi się pomóc córce, tak samo jak wcześniej ona i Kamil jej, gdy zaczęła się bać, iż nie wytrwa w trzeźwości. I choć ich wsparcie podziałało na nią korzystnie, to niestety jej dla Anity na niewiele się zda. A to dlatego, że Kamil w końcu odkryje prawdę i nieźle się wkurzy na je obie. A już w szczególności na swoją ukochaną, która nie dość, że uszkodzi jego auto, to jeszcze to przed nim zatai wraz ze swoją matką. Oczywiście, w 1820 odcinku "M jak miłość" Gryc nie będzie mógł jej tego darować, przez co między kochankami dojdzie do pierwszej tak burzliwej kłótni, po której ich związek aż zawiśnie na włosku. Czy to będzie zatem koniec Anity i Kamila? A może parze jednak uda się dojść do porozumienia? Czy Gryc pożałuje swojej postawy wobec Lerman?

Koniec Anity i Kamila w 1820 odcinku "M jak miłość"?

Na szczęście, nic nie wskazuje na to, aby w 1820 odcinku "M jak miłość" Laskowska i Gryc się rozstali! Co prawda, między partnerami dojdzie do ostrej wymiany zdań, ale raczej nie aż takiej, aby zdecydowali się zakończyć swój związek. Zatem w 1820 odcinku "M jak miłość" fani tej pary będą mogli być raczej spokojni, gdyż do najgorszego raczej nie dojdzie!