M jak miłość, odcinek 1819: Marcin przypomni sobie Kamę we śnie! Usłyszy, że ma żonę i dzieci - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1819 - poniedziałek, 14.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Sen Marcina o Kamie w 1819 odcinku "M jak miłość" będzie przełomem na drodze do odzyskania pamięci? Niezupełnie, bo Chodakowski dalej będzie się bronił przed tym, by dowiedzieć się kim jest. Dlaczego? Ze strachu, że w dawnym życiu był złym człowiekiem. Z urywków wspomnień, które do tej pory wróciły do Marcina wyłonił się obraz bestialskiego pobicia, tego co przeżył po porwaniu przez gangstera Roberta (Kamil Drężek).

Piękny sen Marcina o miłości do Kamy w 1819 odcinku "M jak miłość"

W 1819 odcinku "M jak miłość" od zaginięcia Marcina miną już 3 miesiące, a on zamiast zgłosić się na policję, czy po pomoc do specjalisty, by odzyskać pamięć zacznie budować życie z Martyną, w której się zakocha. Pewnej nocy, którą Marcin spędzi w ramionach Martyny w łóżku lekarki w jej domu na odludziu, przyśni mu się Kama. I będzie to piękny sen o miłości, która go połączyła z Kamą.

Marcin w 1819 odcinku "M jak miłość" przyzna się Martynie, że śni mu się Kama

Mimo to Marcin w 1819 odcinku "M jak miłość" obudzi się ze snu, jak z najgorszego koszmaru! Jakby nie chciał wiedzieć nic o kobiecie, którą kochał zanim zapadł na amnezję. - Znowu miałeś ten sen? - zapyta wystraszona Martyna, dla której stanie się jasne, że kiedyś Marcin przypomni sobie kim jest, że blokada psychiczna ustąpi i amnezja się cofnie.

M jak miłość odcinek 1819 ZWIASTUN. Zakochany Marcin nie będzie wiedział, że Martyna go oszukuje! Odkryje, kim jest

- Ciągle tak jakbym w jakimś pieprzonym labiryncie i nie mógł z niego wyjść. Ostatnio nawet śni mi się jakaś młoda kobieta. Tak uśmiecha się do mnie, coś mówi, ale nie mogę usłyszeć co... - Marcin w 1819 odcinku "M jak miłość" nie będzie gotów na powrót do prawdziwego życia. - W twoim życiu na pewno była jakaś kobieta. Pewnie niejedna... Może masz żonę, dzieci... - zauważy Martyna.

Martyna w 1819 odcinku "M jak miłość" poda Marcinowi silne leki nasenne

Jak na słowie Martyny o żonie i dzieciach zareaguje Marcin w 1819 odcinku "M jak miłość"? Przestraszy się jeszcze bardziej, nie będzie chciał przypomnieć sobie nic więcej. - Daj spokój... Będę się teraz do rana bujał z tym...

- Nie ma sensu, żebyś się tak męczył. Tylko popij dużą ilością wody... - powie Martyna, podając Chodakowskiemu silne leki nasenne. Tej nocy lekarka w 1819 odcinku "M jak miłość" wymknie się z domu w Kampinosie, wsiądzie do auta i pojedzie do najbliższego baru. Tam przejrzy w internecie bazę osób zaginionych i znajdzie w niej Marcina Chodakowskiego. Potem trafi w sieci na nagranie Kamy o zaginionym ukochanym. Zachowa to jednak dla siebie. Nie powie Marcinowi kim jest!