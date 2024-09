M jak miłość, odcinek 1818: Franka nigdy nie zajdzie w ciążę? Rozpłacze się po diagnozie lekarki - ZDJĘCIA

Franka od dawna stara się zajść w ciążę

Dwa lata temu Franka poskarżyła się ginekolożce, że od roku starają się z mężem o dziecko i nic z tego nie wynika. Po badaniu USG u Zduńskiej zdiagnozowano początki endometriozy. Przy okazji lekarka odkryła, że Franka już rodziła! To prawda – wydarzyło się to dziesięć lat wcześniej. Była surogatką Marty (Natalia Sikora) i Karola (Konrad Marszałek) Lewickich i urodziła im w USA syna Adama (Liam Culbreth), którego od tamtego czasu nie widziała. Kolejne badanie USG pokazało torbiel endometrialną na jajniku - została ona usunięta operacyjnie. Niedługo potem Franka zaczęła mieć nadzieję, że jest w ciąży. Zrobiła test, ale wynik pokazał tylko jedną czerwoną kreskę...

W 1811. odcinku „M jak miłość” Franka pożegnała „córkę” Basię

W 1811. odcinku „M jak miłość” Franka i Paweł (Rafał Mroczek) pożegnali jego pasierbicę, córkę Ali (Olga Frycz), Basię (Gabriela Raczyńska), która razem z Jaśkiem (Stanisław Dusza) wyjechała do niej do Londynu do pracy, którą załatwiła jej matka. Przed wyjazdem dziewczyna nazwała Zduńską swoją drugą mamą, czym doprowadziła ją do łez wzruszenia. Pożegnanie Basi było trudne nie tylko dla Pawła, ale również Franki.

W 1818. odcinku „M jak miłość” Franka usłyszy ostateczną diagnozę dotyczącą jej płodności

Od zdiagnozowania u Franki endometriozy i operacji, która miała umożliwić jej kolejne – po urodzeniu Adama – zajście w ciążę, tym razem z mężem, minęły dwa lata. Zabieg nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Zduńska wciąż jednak ma nadzieję na dziecko z Pawłem, tym bardziej, że wszystkie wyniki badań są dobre. W 1818. odcinku „M jak miłość” Franka odbędzie kolejną rozmowę ze swoją ginekolożką i usłyszy ostateczną diagnozę. Rozpłacze się… z rozpaczy czy ze szczęścia…? Czy marzenia jej i Pawła o dziecku będą się mogły wreszcie spełnić? Odpowiedź na to pytanie już za około dwa tygodnie.

„M jak miłość" odcinek 1818 - wtorek, 08.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2