M jak miłość, odcinek 1810: Natalka nie odpuści sobie Bartka? Konfrontacja po wyjeździe Doroty do Austrii - ZDJĘCIA

Natalka po wyjeździe Doroty z Grabiny nie da za wygraną

W 1810 odcinku "M jak miłość" Natalka będzie miała ostatnią szansę, by Bartek jej wybaczył to, jak go potraktowała. Przyjaźń z byłym mężem Uli skończyła się, gdy policjantka aresztowała Lisieckiego pod zarzutem pobicia eks męża Doroty Kaweckiej. Szybko Natalka zrozumiała swój błąd, ale było już za późno.

W minionym sezonie "M jak miłość" Bartek wygarnął przyjaciółce co o niej myśli, nie był w stanie darować jej tego, że uwierzyła w oskarżenia Tomasza (Ziemowit Wasielewski), że zrobiła z niego bandytę, stalkera, który wyłudza pieniądze od milionerki, sypia z nią tylko dla własnych korzyści.

Wyjazd Doroty w 1810 odcinku "M jak miłość" umożliwi Natalce spotkanie z Bartkiem bez udziału jego kochanki. Nieprzypadkowo Lisiecki wpadnie na szwagierkę przed sklepem w Grabinie, gdy będzie się szykował na powitanie Doroty. Nie znajdzie więc czasu dla policjantki, wymiga się od rozmowy. Zwyczajnie ucieknie. Tego dnia akurat Kawecka zapowie swój powrót z Austrii.

Tak przebiegnie konfrontacja Natalki z Bartkiem

Zdesperowana Natalka w 1810 odcinku "M jak miłość" nie odpuści, bo będzie wiedziała, że w grę wchodzi nie tylko jej przyjaźń z Bartkiem, ale i uczucie, które do niego skrycie żywi. Zjawi się w willi Doroty bez zapowiedzi i przeprosi za to, że nie wierzyła w jego niewinność, że wsadziła go do aresztu.

Zaginiony Marcin znajdzie schronienie w jej domu. Natalka pierwsza dowie się o chorobie Doroty. Nagły powrót Dimy

- Naprawdę jest mi strasznie głupio, że w ciebie zwątpiłam. I mam nadzieję, że mi wybaczysz, bo bardzo mi na tobie i na naszej przyjaźni zależy... - zapewni Natalka.

Co zrobi Bartek z przeprosinami Natalki w 1810 odcinku "M jak miłość"? Czy da ich przyjaźni kolejną szansę? W końcu sporo razem przeszli jeszcze w Australii, gdy szwagierka wspierała go po odejściu Uli, po tym jak żona zostawiła go, zabrała mu córkę Kalinkę (Oliwia Kępka).

- Jak mógłbym się na ciebie gniewać? To znaczy, byłem zły, przez chwilę, ale rozumiem - taką masz robotę... - To znaczy, że między nami wszystko jest w porządku? - No pewnie - zapewni Bartek, a zakochana Natalka odetchnie z ulgą.

Czy przyjaźń Bartka i Natalki to coś więcej?

Bartek i Natalka w 1810 odcinku "M jak miłość" pogodzą się, dalej pozostaną przyjaciółmi, ale dowodem na to, że coś więcej będzie na rzeczy stanie się pocałunek, który wymienią. Pechowo właśnie w tym momencie Dorota wróci do domu i zobaczy ukochanego u boku jego szwagierki. Niby sytuacja będzie wyglądała dość niewinnie, a jednak Kawecka nie przestanie widzieć w policjantce swojej rywalki.

Kiedy 1810 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1810 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 10.09.2024, o godz. 20.5 w TVP2.