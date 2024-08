M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Odmieniona Barbara zachwyci wszystkich! Wielka radość w Grabinie na wieść o ciąży - ZDJĘCIA

Spis treści

Kiedy emisja nowego 25. sezonu "M jak miłość"?

"M jak miłość" z premierowymi odcinkami ruszy po wakacyjnej przerwie dopiero w poniedziałek, 9.09.2024, ale emisja serialu wystartuje już tydzień wcześniej, bo w poniedziałek, 2.09.2024. Tyle tylko, że najpierw TVP pokaże dwa finałowe odcinki poprzedniego sezonu, bo wokół nich rozpoczyna się ważny wątek związany z zaginięciem Marcina (Mikołaj Roznerski) i warto pamiętać, co się wydarzyło. Tutaj nie zabraknie dramatycznych momentów!

To nie oznacza, że nowy sezon "M jak miłość" to będą same tragedie. Nic z tych rzeczy! Na oficjalnym profilu serialu na Facebooku ukazał się kolejny zwiastun 25 sezonu, w którym nie brakuje szczęśliwych chwil, miłości i radości, jakie będą towarzyszyły mieszkańcom Grabiny.

Duże zmiany u mieszkańców Grabiny w "M jak miłość"

Zwiastun nowego sezonu "M jak miłość" odsłania niewiele kulisy zmian, jakie zajdą nie tylko w domu Mostowiaków, ale także w życiu innych mieszkańców Grabiny.

Już w 1810 odcinku "M jak miłość" (emisja we wtorek, 10.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2) Bartek oszaleje ze szczęścia kiedy na wieś wróci Dorota Kawecka (Iwona Rejzner) z Austrii. Ukochana Bartka nie powie mu, że jest chora na raka, skłamie, że za wyjazdem do Wiednia kryła się sprzedaż jej mieszkania. Miłość tej pary stanie pod znakiem zapytania właśnie przez chorobę Doroty, leczenie onkologiczne, jakiemu Kawecka podda się za granicą. By ukryć prawdę Dorota odtrąci Bartka, zmieni zdanie w kwestii przeprowadzki partnera do jej rezydencji. Ale na tym nie koniec.

Miłosne rozterki nie ominą Marty, która w nowym sezonie "M jak miłość" będzie musiała zdecydować, czy chce być z Jackiem Mileckim (Robert Gonera). Podczas wizyty w domu w Grabinie samotna Marta zmierzy się z wieloma wątpliwościami.

Myślisz, że to możliwe, żebym była jeszcze zakochana?

Kto będzie w ciąży w nowych odcinkach "M jak miłość"?

Największą niespodzianką w Grabinie w 1810 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu będzie ciąża Jagody (Katarzyna Kołeczek), która wcale nie będzie pewna czy chce tego dziecka. Radosną nowinę u Kiemliczów poprzedzą podejrzenia Tadeusza, że jego żona ma romans.

A zacznie się od tego, że w 1810 odcinku "M jak miłość" Tadzio przyłapie ukochaną na nocnym podjadaniu. Spanikowana Jagoda uda, że chciała w kuchni tylko naładować telefon, więc mężczyzna zacznie podejrzewać, że żona ma kochanka. Do tego dojdą humorki Jagódki, dziwne zachowanie i niepokojące objawy. Test ciążowy potwierdzi, że Jagoda zostanie matką, że spodziewa się dziecka.

Barbara Mostowiak przejdzie metamorfozę!

Odmieniona Barbara w kolejnym 25 sezonie "M jak miłość" też wzbudzi sporą sensację w Grabinie. Co będzie się kryło za zmianą wyglądu seniorki rodu Mostowiaków, która zaskoczy rodzinę i przyjaciół inną fryzurą, dzięki której ubędzie jej lat? Tego produkcja "M jak miłość" póki co nie ujawnia, ale w zwiastunie premierowych odcinków widać wyraźnie, że z takim wyglądem Barbara będzie wprost promieniała.