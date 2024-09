M jak miłość, odcinek 1809: Marcin nie pozna siebie w lustrze! To, co zobaczy, doprowadzi go do łez - ZDJĘCIA

M jak miłość odcinek 1811: Magda tylko Kindze wyzna uczucia do Dimy. Zdradzi Zduńskiej, co ją łączy z ojcem Nadii - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1809, pierwszy po wakacjach - poniedziałek, 9.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1809 odcinku "M jak miłość" Marcin, który przeżyje straszliwy wypadek w lesie, wciąż będzie próbował odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Całkowita amnezja, z jaką będzie się zmagał, sprawi, że nie będzie pamiętał niczego ze swojego poprzedniego życia. Co gorsza, nie będzie wiedział, kim jest, ani nawet jak ma na imię! Dramat Chodakowskiego zacznie się jeszcze bardziej pogłębiać, kiedy zobaczy swoje odbicie w lustrze. Własna twarz, teraz pokryta licznymi bliznami i ranami po wypadku, wywoła w nim prawdziwy szok.

Marcin nie będzie potrafił zrozumieć, kim jest osoba, którą widzi w lustrze. Każde spojrzenie na swoje zmasakrowane oblicze będzie dla niego traumatyczne, a to, co zobaczy, doprowadzi go do łez. Chodakowski w 1809 odcinku "M jak miłość" zrozumie, że stracił nie tylko pamięć, ale także część siebie, swoją tożsamość, którą teraz będzie musiał odbudować na nowo. To jeden z najbardziej wzruszających momentów w historii serialu!

Marcin stanie się intruzem w domu Martyny? Będzie pomagał kobiecie na każdym kroku!

Po tragicznym wypadku w lesie, Marcin będzie próbował odnaleźć swoje miejsce w nowym otoczeniu. W 1809 odcinku "M jak miłość" poczuje się jak intruz w domu Martyny, która uratowała go po nieszczęściu. Aby odwdzięczyć się za jej pomoc, mężczyzna zacznie pomagać jej w domowych obowiązkach, próbując w ten sposób zrekompensować swoją bezradność. Rąbanie drewna, obieranie ziemniaków - Marcin chwyci się wszystkiego, by nie pokazać swojej słabości. Jednak każde jego działanie będzie przesycone desperacją i próbą ucieczki od własnych myśli.

Marcin straci wszystko i będzie miał tylko Martynę!

Walka Marcina z własnymi demonami dopiero się zacznie. W 1809 odcinku "M jak miłość" jego fizyczne rany będą tylko wierzchołkiem góry lodowej. Największy ból przyniesie mu niepewność co do tego, kim był i jak ma dalej żyć. Jego relacja z Martyną stanie się jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż Marcin szybko zda sobie sprawę z tego, że to właśnie ta obca kobieta jest jedną osobą, jaką teraz zna w całym swoim życiu. Czy to wszystko sprawi, że ich relacja z czasem stanie się znacznie poważniejsza? Jak potoczą się jego dalsze losy Chodakowskiego? Czy Marcin będzie w stanie odnaleźć siebie i zbudować nowe życie u boku Martyny? Tego z pewnością dowiemy się już niebawem!