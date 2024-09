M jak miłość, odcinek 1812: Marcin nie żyje! Olek dostanie straszną wiadomość od porywaczki brata - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1812 - wtorek, 17.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Poszukiwania Marcina skończą się w 1812 odcinku "M jak miłość", gdy Marcela Sołtysik (Karina Rezner), piękna blondynka z gangu Roberta, która brała udział w porwaniu Chodakowskiego, zezna przed prokuratorem i policją, że detektyw zginął. Oczywiście to nie będzie prawda, bo nawet gangsterzy z mafii nie będą wiedzieli co się stało z Marcinem, który dwa miesiące wcześniej ucieknie z magazynu na odludziu.

Czy Marcin odzyska pamięć w 1812 odcinku "M jak miłość"?

Cierpiący na amnezję Marcin w 1812 odcinku "M jak miłość" nadal będzie chronił się w domu lekarki Martyny Wysockiej, leśniczówce w Kampinosie, powoli odzyskując szczątkowe wspomnienia. Gdy przypomni sobie urywki wstrząsających wydarzeń, tych z porwania i ataku Roberta, zacznie się bać, że w przeszłości był złym człowiekiem.

M jak miłość. Potworny wypadek Marcina po ucieczce przed mafią! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Nie chcę wracać do swojego dawnego życia... Boję się tego, kim byłem, co robiłem. Chyba wolę już niczego nie wiedzieć, o niczym nie pamiętać... - zwierzy się Martynie w 1812 odcinku "M jak miłość".

- Nie musisz. Możesz tu zostać, jak długo zechcesz - zapewni go lekarka, który nie będzie nawet wiedziała jak się nazywa nieznajomy.

Kłamliwe zeznania dziewczyny z gangu Roberta w 1812 odcinku "M jak miłość"

Tymczasem policja w 1812 odcinku "M jak miłość" wpadnie na trop zaufanej osoby z gangu Roberta! Śledczym uda końcu znaleźć Marcelę Sołtysik, która wywabiła Marcina z domu w Otwocku, żeby bandyci mogli go porwać i wywieźć do magazynu, gdzie Robert bestialsko go skatował.

Podejrzaną Martynę przesłucha prokurator, a po kilku godzinach w 1812 odcinku "M jak miłość" Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) przekaże Olkowi tragiczną wiadomość, że Marcin zginął. - Rozpłakała się i powiedziała, że Marcin nie żyje...

Rozpacz rodziny Marcina na wieść o jego śmierci w 1812 odcinku "M jak miłość"

Czy policja da wiarę zeznaniom przestępczyni? Czy poszukiwania Marcina zostaną definitywnie przerwane? To się wyjaśni w 1812 odcinku "M jak miłość". Jedno jest pewne, nie tylko Olek, ale także jego matka Aleksandra (Małgorzata Pieczyńska) i Kama (Michalina Sosna) pogrążą się w rozpaczy i zaczną wierzyć w śmierć Marcina.