Miłość i nadzieja. Ten pocałunek złamie serce Ege! Przyłapie ich na gorącym uczynku

Zeynep i Arda zbliżą się do siebie, Ege pogrąży się w rozpaczy!

W życiu młodych bohaterów tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" nie brakuje emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Zeynep postanowiła opuścić dom wujka i zamieszkać z Ardą, a to wywoła lawinę nowych wydarzeń.

Arda działa w zmowie z Melis i zrobi wszystko, aby Zeynep zapomniała o Ege i zaczęła myśleć o nowym życiu u jego boku. Do niedawna Ege był jeszcze pełny nadziei, że Zeynep wróci do niego, ale chłopak w 115. odcinku serialu "Miłość i nadzieja" przypadkiem zobaczy coś, co złamie mu serce.

Ege przyłapie Zeynep i Ardę na pocałunku i w tej jednej chwili wszystkie jego nadzieje i marzenia o powrocie Zeynep zostaną zniszczone. Zrozpaczony Ege sięgnie później po alkohol, ale to doprowadzi go do jeszcze większych kłopotów.

Melis wykorzysta sytuację i zaciągnie Ege do łóżka. Co będzie dalej? Czy Zeynep i Arda będą razem, a Ege zdoła pogodzić się z utratą ukochanej? A może noc spędzona z Melis okaże się dla niego początkiem nowego rozdziału, który pozwoli mu zapomnieć o Zeynep?

Miłość i nadzieja odcinek 115. Przeczytaj streszczenie odcinka

Melodi obchodzi urodziny. Melis postanawia zorganizować dla niej przyjęcie. Bülent przychodzi do Zeynep. Na miejscu zastaje Ardę. Kuzey dowiaduje się o rachunku ukrytym w sejfie. Jego widowiskowe oświadczyny mają uśpić czujność Handan. Tymczasem Suat musi tłumaczyć się dziewczynie ze swoich decyzji.

Kiedy oglądać 115. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 115. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w środę, 22 stycznia o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zdjęcia z 115. odcinka "Aşk ve Umut" znajdziesz w naszej galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.