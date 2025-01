Miłość i nadzieja. Tak Kuzey poprosi Handan o rękę. Będzie ślub!

Spis treści

Handan już od dłuższego czasu udaje inwalidkę, a jej gra wydaje się być perfekcyjna. Każdy, kto ją zna, widzi ją jako słabą i bezbronną kobietę, która z trudem radzi sobie w codziennym życiu. Jednak rzeczywistość jest zupełnie inna – Handan wcale nie jest tak bezradna, jak wszyscy myślą. Jej paraliż to tylko przykrywka, mająca na celu osiągnięcie konkretnych celów - rozdzielenie Kuzeya z Elif.

Miłość i nadzieja. Kuzey odkrył prawdę. Jest o krok przed Handan

Nie tylko Yildiz zaczęła wątpić w prawdomówność Handan. Prawnik z pomocą swojego kolegi na własne oczy przekonał się, że Handan udaje inwalidkę.

Kuzey, świadom manipulacji Handan, zacznie opracowywać swój własny plan, a widowiskowe oświadczyny w 117. odcinku serialu "Miłość i nadzieja" będą częścią większej strategii, mającej na celu uśpienie czujności brunetki.

Czy Kuzey zdoła wyciągnąć wszystkie informacje na światło dzienne i ujawnić manipulacje Handan? A może to ona - po raz kolejny -wyjdzie z problemów bez szwanku i tylko umacni swoją pozycję?

Miłość i nadzieja odcinek 117. Przeczytaj streszczenie odcinka

Melodi obchodzi urodziny. Melis postanawia zorganizować dla niej przyjęcie. Bülent przychodzi do Zeynep. Na miejscu zastaje Ardę. Kuzey dowiaduje się o rachunku ukrytym w sejfie. Jego widowiskowe oświadczyny mają uśpić czujność Handan. Tymczasem Suat musi tłumaczyć się dziewczynie ze swoich decyzji.

Kiedy oglądać 117. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 117. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w środę, 8 stycznia o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zdjęcia z 117. odcinka "Aşk ve Umut" znajdziesz w naszej galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.