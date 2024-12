Miłość i nadzieja. Melis wykorzysta moment słabości Ege. Zaciągnie go do łóżka!

Spis treści

Miłość i nadzieja. Melis zaciągnie pijanego Ege do łóżka

Melis jest chorobliwie zazdrosna o Ege i nie może zrozumieć, że on kocha Zeynep. Ale losy tych dwoje się rozeszły i Zeynep spędza teraz więcej czasu z Ardą.

Arda robi, co Melis mu każe – przebiegła córka Bülenta i Feraye wykorzysta więc okazję i "zaopiekuje się" przybitym przyjacielem.

Polecamy: Miłość i nadzieja. Taki będzie koniec całej historii! Oto, co wydarzy się w ostatnim odcinku

Miłość i nadzieja. Melis i Ege razem w sypialni Kuzeya

Zraniony Ege zaraz po Nowym Roku dojdzie do wniosku, że Zeynep, w której od dawna się podkochuje, zakochała się w Ardzie. Przepełniony rozczarowaniem straci na moment kontrolę, upije się w domu Kuzeya i zadzwoni do Melis, która od dłuższego czasu ma własne plany wobec niego.

Melis uzna to za idealną okazję, by zbliżyć się do Ege i zdecyduje się na śmiały krok. Spotka się z Ege i bez skrupułów zaciągnie go do łóżka, licząc na to, że sytuacja ta pomoże jej umocnić swoją pozycję w tej skomplikowanej grze emocjonalnej.

Czy ten podstęp przyniesie Melis oczekiwane korzyści? Zobacz, jak dojdzie do zbliżenia Ege i Melis w naszej galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.