"Miłość i nadzieja" - najnowszy turecki serial w TVP

Fani tureckich seriali od niedawna mogą śledzić losy bohaterów telenoweli "Miłość i nadzieja". Produkcja pojawiła się na antenie TVP2 18 lipca 2024 roku i zastąpiła uwielbiany "Zakazany owoc".

"Miłość i nadzieja" to opowieść o młodziutkiej Zeynep, która dostała się na studia prawnicze, a niedługo potem dowiedziała się, że jej matka została aresztowana. Dziewczyna zostaje całkiem sama, ale szuka jej biologiczny ojciec Bulent, którego jej mama w ostatniej chwili poprosiła o pomoc. Po kilku dniach Zeynep przystaje na pomoc Bulenta, a ten zabiera ją do swojego domu...

W główne role w telenoweli wcielają się m.in.:

Eda Elif Başlamışlı (Zeynep),

Hakan Dinçkol (Kuzey),

Arda Esen (Bülent),

Mine Çayıroğlu (Firdevs),

Zafer Demircan (Feraye),

Cemre Kurum (Elif),

Gamze İğdiroğlu (Handan).

Czytaj więcej: Kto jest kim w serialu "Miłość i nadzieja"?

To ona wciela się w rolę Elif w telenoweli "Miłość i nadzieja"

Elif to jedna z czołowych bohaterek nowego tureckiego serialu. Dziewczyna kieruje się rządzą zemsty na Handan, która w dzieciństwie okrutnie ją potraktowała. Dlatego też podstępem zatrudnia się w kancelarii Kuzeya, na którego oświadczyny liczy jej rywalka.

W rolę przebiegłej Elif wciela się turecka piękność Cemre Kurum. Co o niej wiemy?

Aktorka z charakterystycznym pieprzykiem na twarzy urodziła się w 1997 roku w Stambule. 27-latka gra nie tylko w serialach, ale ma na swoim koncie także role w filmach i reklamach. Tureckie media informują, że w wolnych chwilach lubi śpiewać, pływać i tańczyć.

Tak na co dzień wygląda Elif z telenoweli "Miłość i nadzieja"

Aktorka prowadzi konto na Instagramie, gdzie można oglądać jej nowe zdjęcia. Okazuje się, że aktualnie ma sporo ciemniejsze włosy niż w serialu. Trzeba się przypatrzeć, by poznać, że to bohaterka "Miłości i nadziei". Cemre Kurum to prawdziwa piękność! W galerii prezentujemy jej zdjęcia!