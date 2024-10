Gra z Cieniem, odcinek 3: Helena w śmiertelnym niebezpieczeństwie! Trafi do celi z groźnymi więźniarkami?

"Elif" - turecki serial, który był hitem

"Elif" to jeden z najpopularniejszych tureckich seriali w Polsce. Produkcja trafiła do TVP1 w 2017 roku i była emitowana aż do 2022 roku! Ponad tysiąc odcinków czyni ją najdłużej emitowanym tureckim serialem w naszym kraju.

Poruszające losy małej Elif i jej mamy skradły serca wielu widzów.

Melek pracowała jako służąca u bogatej rodziny Emiroğlu. Zakochała się z wzajemnością w Kenanie - najstarszym synu pracodawców. Matka Kenana nie akceptowała jednak ich związku, dlatego wyrzuciła ciężarną Melek. Kobieta odeszła, a Kenan żył w przekonaniu, że ukochana go zostawiła. Nie wiedział on o tym, że Melek jest z nim w ciąży, dlatego ożenił się z inną kobietą. W tym czasie urodziła się Elif. Jej matka ze względu na chorobę, musiała oddać ją pod opiekę przyjaciółki. Ta zaprowadziła dziewczynkę do domu jej ojca. Elif zmuszona była żyć w miejscu, którego nie znała, z obcymi jej ludźmi - brzmi opis fabuły.

W rolę Elif wcieliła się aktorka Isabella Damla Güvenilir

Tytułowa bohaterka serialu, w chwili jego rozpoczęcia, miała zaledwie 6 lat. W jej rolę wcieliła się 5-latka, Isabella Damla Güvenilir. Dziewczynka w blond lokach i smutnych oczach została zauważona przez produkcję serialu, gdy wraz z rodzicami tymczasowo przebywała w Turcji. Z racji, że jej ojciec jest Amerykaninem, a mama Turczynką, Isabella przyszła na świat w Nowym Jorku.

Odtwórczyni roli Elif skradła serca nie tylko fanów w 20. krajach na świecie, ale także kolegów i koleżanek z planu. Szczególna więź połączyła ją z Selin Sezgin, która zagrała jej serialową mamę. Aktorka przyznała, że traktuje Isalellę jak młodszą siostrę.

Kiedy rozpoczynaliśmy nagrania serialu Isabella miała pięć i pół roku. Siedziała na moich kolanach. Nie potrafiła czytać ani pisać. Wszystkiego nauczyłyśmy się razem. Dorastała na naszych oczach. Wiem o niej wszystko. Ma alergię na jabłka, nie je jaj, wiem co ją martwi i co trzeba zrobić żeby przestała się martwić… Cała ekipa to wie! Świetnie się razem bawimy - wyznała w wywiadzie dla Happy Channel.

Aktorska kariera Isabelli Damla Güvenilir

Fani tureckich seriali doskonale znają tę młodą aktorkę również z serialu "Promyk nadziei". W tej produkcji Isabella Damla Güvenilir zagrała Bahar.

W wywiadzie dla hiszpańskiego "Diezminutos" aktorka wyznała:

Będę grać w przyszłości. Mam już duże doświadczenie. Dziewięćset odcinków to więcej, niż wiele aktorek gra przez całe życie.

Jak zmieniła się Elif z serialu?

Aktorka Isabella Damla Güvenilir urodziła się 18 stycznia 2009 roku, a więc ma już 15 lat. Gwiazda prowadzi konto na Instagramie, które obserwuje już ponad pół miliona osób!

Dziewczyna dość mocno zmieniła się od czasu, gdy pojawiła się na planie "Elif". Po słodkiej dziewczynce nie ma już śladu! Dziś to nastolatka, która wyrasta na piękną kobietę!

Zobacz w galerii najnowsze zdjęcia Isabelli Damla Güvenilir.