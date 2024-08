Miłość i nadzieja. Tak Handan wykiwa Elif. Zwabi ją do domu Kuzeya i uwięzi!

Spis treści

Miłość i nadzieja. Handan zwabi Elif do domu Kuzeya i uwięzi ją w łazience

Elif to naiwna dziewczyna, która ma dobre serce. Zależy jej na Kuzeyu i jest dla niego w stanie wiele zrobić. Handan to wykorzysta i podstępem zwabi ją do jego domu sugerując, że Kuzeyowi stała się jakaś krzywda.

Wszystko po to, aby odciągnąć rudowłosą od sprawy śmierci budowlańca, w którą tak mocno się zaangażowała. Rodzina Handan nie chce, by prawda wyszła na jaw – w sprawę umoczony jest bowiem Suat, czyli ojciec Handan.

W 29. odcinku Handan zamknie Elif w łazience i od razu zadzwoni do ojca, żeby zaczął działać.

Zdradzamy, że Suat spotka się ze świadkiem i sowicie opłaci jego milczenie. Elif w ostatniej chwili dotrze na miejsce spotkania, ale będzie już po sprawie. W pamięci zostanie jej jedynie czerwony samochód Suata...

Miłość i nadzieja odcinek 29. Przeczytaj streszczenie odcinka

Handan ucieka się do podstępu, by zatrzymać Elif. Następnie zawiadamia Suata. Naciye przypomina sobie, że Melis od zawsze była niezwykle zazdrosna. Rodzina Handan robi wszystko, by Elif odpuściła drążenie sprawy zmarłego robotnika. Kuzey podejmuje się pracy dla Suata. Zamierza jednak najpierw ujawnić całą prawdę o zdarzeniu na budowie.

Kiedy oglądać 29. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 29. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w środę, 11 września o godz. 17:15 na antenie TVP2.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.